Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στείλτε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθηκεύστε τον αριθμό 6944 05 05 05

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 4 Ιουλίου 2026. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό της, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 20:30, σε περιοχή όπου υπάρχουν βιομηχανικά κτίρια, βιοτεχνίες, εργοστάσιο και αποθήκη. Οι πυροσβέστες επιχειρούν για να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκταση της φωτιάς, καθώς το μέτωπο παραμένει μεγάλο.

Πώς να στείλετε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στο σημείο όπου βρίσκεστε, μπορείτε να στείλετε φωτογραφία ή βίντεο στο enikos.gr. Το enikos.gr, από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του, στηρίζεται στη διαδραστικότητα και στην καθημερινή επικοινωνία με τους αναγνώστες του.

Αν θέλετε να στείλετε φωτογραφίες και βίντεο για να δημοσιευθούν στο enikos.gr ή να καταγγείλετε κάτι στην περιοχή όπου βρίσκεστε, αποθηκεύστε στο κινητό σας τηλέφωνο τον αριθμό 6944 05 05 05 και στείλτε τα δικά σας ντοκουμέντα μέσω Viber ή WhatsApp, χωρίς χρέωση.

Επίσης, μπορείς να στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο μέσω Facebook στη σελίδα του enikos: https://www.facebook.com/enikosgr/ , μέσω Instagram https://www.instagram.com/enikosgr/ και με email: [email protected].