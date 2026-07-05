Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Ιουλίου

Σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, το εορτολόγιο περιλαμβάνει τα ονόματα Λαμπαδός, Λαμπαδία, Λαμπαδίνα και Λαμπαδή. Ιδιαίτερα τιμάται ο Όσιος Λαμπαδός, ο οποίος διακρινόταν για τις χριστιανικές του αρετές και την άγια ζωή του, προσφέροντας πνευματική καθοδήγηση σε όσους τον επισκέπτονταν.

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Εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 5 Ιουλίου γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Λαμπαδός, Λαμπαδία, Λαμπαδίνα, Λαμπαδή.
  • Ο Όσιος Λαμπαδός, ακόμα και πριν την ασκητική του ζωή, διακρινόταν για τις χριστιανικές του αρετές, όπως η σωφροσύνη, η υπομονή και η μεγάλη αγάπη του προς τους φτωχούς.
  • Αργότερα ασκήτεψε, προσφέροντας πνευματικά βάλσαμα σε πολλούς που τον επισκέπτονταν, βοηθώντας τους να επανεύρουν την ηθική τους υγεία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κυριακή 5 Ιουλίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι και όσες έχουν το όνομα: Λαμπαδός, Λαμπαδία, Λαμπαδίνα, Λαμπαδή

Όσιος Λαμπαδός

Ο όσιος αυτός, και όταν ακόμα ήταν μέσα στον κόσμο, έλαμπε από τις χριστιανικές αρετές. Διακρινόταν για τη σωφροσύνη του, τη χρηστότητα του, τη χαλιναγώγηση της γλώσσας του, την υπομονή του, τη μακροθυμία του, την πραότητα του, τη μεγάλη αγάπη του προς τους φτωχούς και τους πάσχοντες.

Αργότερα ασκήτεψε, και υπήρξε από τους ασκητές εκείνους, που με την άγια ζωή τους και την υπόληψη της αρετής τους, γίνονται ωφελιμότατοι και στον κόσμο. Πολλοί που έρχονταν στο ασκητήριό του, ο όσιος τους οδηγούσε στα κατάλληλα πνευματικά βάλσαμα και αυτοί επανεύρισκαν την ηθική τους υγεία, που τα πάθη και οι ηδονές της σάρκας είχαν κατασκάψει.

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