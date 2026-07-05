Θεσσαλονίκη: Πύρινη κόλαση στο Ωραιόκαστρο – Διαδοχικά μηνύματα 112 για εκκενώσεις σε Φιλοθέη και Ανθούπολη, στις φλόγες κτίρια και επιχειρήσεις

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, 4 Ιουλίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30 και επεκτάθηκε σε δύο μεγάλα μέτωπα, προς την Ανθούπολη και τη Φιλοθέη. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες, επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, αποθήκες και εργοστάσια. Οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και επαγγελματικά κτίρια, ενώ σε ορισμένα σημεία ακούστηκαν εκρήξεις, λόγω των υλικών που υπήρχαν σε εγκαταστάσεις.

Συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 76χρονο ημεδαπό στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ως υπαίτιο πρόκλησης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες και να εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο άνδρας παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

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Ισχυρές δυνάμεις στην κατάσβεση, συνδρομή από στρατό, ΕΛ.ΑΣ. και ΕΚΑΒ

Στο μέτωπο επιχειρούν 150 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 48 οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν εθελοντές και εθελοντικές ομάδες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας ένα αεροσκάφος πραγματοποίησε ρίψεις νερού. Μετά τη δύση του ηλίου, οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν την επιχείρηση χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Το ΓΕΕΘΑ ενεργοποίησε την ομάδα «Δευκαλίων», ενώ η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την προστασία των πολιτών.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ασθενοφόρα, διασώστες και γιατροί, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βόρειας Ελλάδας και του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης.

Ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι το «κυρίως πρόβλημα είναι οι άνεμοι, οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε σταδιακά μέσα στη νύχτα και μέχρι νωρίς αύριο το πρωί να υπάρξει μια εξασθένηση, οπότε θα βοηθήσει αυτή η εξέλιξη».

Ο ίδιος έκανε λόγο για δύσκολη πυρκαγιά, «δεδομένης της περιοχής στην οποία έχει εκδηλωθεί. Είναι πάρα πολύ κοντά στον ευρύτερο αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Η σημερινή ημέρα ούτως ή άλλως ήταν μία επικίνδυνη μέρα για τη συγκεκριμένη περιοχή».

Ο εκπρόσωπος αστυνομικών Θεσσαλονίκης τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι καίγεται τεράστια επιχείρηση με έπιπλα

Διαδοχικά μηνύματα από το 112

Οι Αρχές έστειλαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές κοντά στο μέτωπο της φωτιάς. Το πρώτο μήνυμα εκδόθηκε στις 20:52 του Σαββάτου και καλούσε τους κατοίκους της Ανθούπολης Ωραιοκάστρου να απομακρυνθούν προς την περιοχή «ΤΙΤΑΝ».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #ΤΙΤΑΝ ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Στη συνέχεια, εκδόθηκε νέο μήνυμα για απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη προς το γήπεδο της Λητής. Λίγο αργότερα, οι κάτοικοι της Φιλοθέης κλήθηκαν να μετακινηθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ανθούπολη #Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς γήπεδο #Λητής ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φιλοθέη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς Κλειστό Γυμναστήριο #Ευκαρπίας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Οι Αρχές έστειλαν και νέα προειδοποίηση λόγω των πυκνών καπνών. Οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών @pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Ο Δήμος Παύλου Μελά ενημέρωσε ότι το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας λειτουργεί ως χώρος υποδοχής για τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από τη Φιλοθέη. Στον χώρο υπάρχουν είδη πρώτης ανάγκης, νερό και τρόφιμα.

Ζημιές σε σπίτια, βιοτεχνίες και εργοστάσια

Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε σπίτια στους οικισμούς της Φιλοθέης και της Ανθούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πεδίο, επαγγελματικά κτίρια και οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ εργοστασιακοί και βιοτεχνικοί χώροι υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, ανέφερε ότι «Οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό Φιλοθέη – Έχουμε ήδη απομακρύνει τους κατοίκους».

Ο επικεφαλής Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας δήλωσε ότι «Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί στην περιοχή της Φιλοθέης – Δύο εργοστάσια έχουν καεί».

Εκπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ανέφερε μιλώντας στο Mega ότι «Υπάρχουν κάτοικοι που δεν ακούν και δεν φεύγουν από τα σπίτια τους».

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι «Η φωτιά κατευθύνεται νότια όπου έχει πολλά εργοστάσια, τα σπίτια είναι βόρεια», ενώ χειριστής μηχανήματος έργου σημείωσε ότι «Είναι δύσκολη φωτιά, έχει πολλά ξερά στην περιοχή και σπίτια». Πολίτης που βρέθηκε κοντά στο μέτωπο ανέφερε: «Είναι δύσκολα με αυτόν τον άνεμο, επιχειρούν πολλά μέσα, ελπίζω να τη θέσουν υπό έλεγχο».

Ο Δήμος Παύλου Μελά ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «λόγω μεγάλης φωτιάς, η οποία σύμφωνα με την Πυροσβεστική ξεκίνησε από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου και επεκτείνεται προς τα όρια του Δήμου μας, παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας παρακαλούνται να μην κυκλοφορούν άσκοπα και να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους».

Εκκενώθηκε το Ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμων»

Οι Αρχές ολοκλήρωσαν, για προληπτικούς λόγους, την εκκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων», στο Δερβένι, επί της Εγνατίας οδού στο Ωραιόκαστρο. Η δομή βρίσκεται απέναντι από το «ΤΙΤΑΝ» και κοντά στην περιοχή όπου εξελισσόταν η πυρκαγιά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του προσωπικού του Ιδρύματος, του Δήμου, της Πυροσβεστικής, του Στρατού, του ΕΚΑΒ και των αρμόδιων αρχών. Οι φιλοξενούμενοι απομακρύνθηκαν με τη φαρμακευτική τους αγωγή και με συνοδεία εξειδικευμένου προσωπικού.

Οι περιπατητικοί φιλοξενούμενοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Κονταξοπούλειο» και στη συνέχεια σε ξενοδοχεία της περιοχής, ενώ οι μη περιπατητικοί μεταφέρθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι φιλοξενούμενοι δεν αντιμετώπιζαν πρόβλημα υγείας.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, δήλωσε: «Εφαρμόζουμε το σχέδιο όπως πρέπει, έχει εκδοθεί και έχει βγει το 112 εκκένωσης της περιοχής Ανθούπολη, η οποία βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου και αυτή τη στιγμή η φωτιά κατευθύνεται προς τα νότια, προς τον οικισμό της Ευκαρπίας».

Ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ανέφερε για την εκκένωση του Ιδρύματος: «Προσπαθούμε για προληπτικούς καθαρά λόγους να μεταφερθούν γιατί το ίδρυμα βρίσκεται σχετικά κοντά με την εστία της φωτιάς και αυτή τη στιγμή μεταφέρονται από εδώ. Κατά τα άλλα, το πιο τραγικό βέβαια είναι ότι έχει πιάσει η νύχτα και δεν μπορούμε να έχουμε πτητικά μέσα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είχαμε μια πληροφορία ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε σε ένα χαντάκι και έχει αναφλεγεί και από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, αλλά είναι εντελώς ανεπιβεβαίωτη. Σας το λέω όπως το άκουσα. Ξέρετε όμως ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κυκλοφορούν πολλές ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Απλώς το αναφέρω έτσι στη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν και θέλω να ελπίζω πρώτα ο Θεός να μην κινδυνεύσει. Κάνουμε τα πάντα ακριβώς για την ανθρώπινη ζωή για να μην υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος».

Τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Τέσσερις πυροσβέστες διακομίστηκαν στο 424 ΓΣΝΕ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Οι τρεις παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και ένας αντιμετώπισε ορθοπεδικό περιστατικό.

Οι πυροσβέστες έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ ο υγειονομικός μηχανισμός της περιοχής παρέμεινε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν περιοχές της Θεσσαλονίκης και η έντονη οσμή καμένου έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση από το μέτωπο της φωτιάς.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε από την πρώτη στιγμή ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την Αθήνα. Το κλιμάκιο μετέβη στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ανακριτικοί υπάλληλοι πραγματοποίησαν έρευνα, συνέλεξαν στοιχεία και εξέτασαν μαρτυρικές καταθέσεις. Από την αξιολόγηση των δεδομένων προέκυψε, κατά την προανάκριση, η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

Ο 76χρονος οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Πολλαπλές πυρκαγιές στην Κεντρική Μακεδονία

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στην Κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 έως 17 αγροτοδασικές φωτιές, κυρίως μετά τις 12:30, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όπου επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίστηκε η κατάσβεση στο Λειψύδριο και στην Κρηστώνη Κιλκίς.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπογράμμισε τη σημασία των καθαρών οικοπέδων. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η απομάκρυνση ξερών χόρτων και καύσιμης ύλης μπορεί να περιορίσει τη μετάδοση της φωτιάς και να δώσει κρίσιμο χρόνο στις πυροσβεστικές δυνάμεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την πορεία της πυρκαγιάς, με βασικό στόχο την προστασία των κατοίκων, την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων και τον περιορισμό των ζημιών.