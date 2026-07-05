Μεξικό: Κατασχέθηκαν σχεδόν 3 τόνοι κοκαΐνης στον Ειρηνικό – Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού ανακοίνωσε την κατάσχεση περίπου 2.990 κιλών κοκαΐνης και τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων σε επιχείρηση στον Ειρηνικό. Οι αρχές εκτιμούν ότι απέτρεψαν τη διακίνηση ναρκωτικών αξίας 37 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Μεξικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι μεξικανικές αρχές κατέσχεσαν σχεδόν τρεις τόνους κοκαΐνης και συνέλαβαν τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο σκάφη στον Ειρηνικό Ωκεανό.
  • Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε έπειτα από θαλάσσια και αεροπορική επιτήρηση, απέτρεψε τη διανομή ναρκωτικών εκτιμώμενης αξίας 37 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Οι αρχές του Μεξικού έχουν αυξήσει τις κατασχέσεις ναρκωτικών μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, ο οποίος πιέζει για την αντιμετώπιση της διακίνησης.

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Οι μεξικανικές αρχές κατέσχεσαν σχεδόν τρεις τόνους κοκαΐνης και συνέλαβαν τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο σκάφη στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από θαλάσσια και αεροπορική επιτήρηση στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της πολιτείας Οαχάκα, στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του μεξικανικού πολεμικού ναυτικού.

Το χρονικό της επιχείρησης

Περιπολικό σκάφος προχώρησε στην αναχαίτιση των δύο πλοίων. Μετά τις έρευνες, οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα και κατέσχεσαν «86 δέματα που περιείχαν κάπου 2.990 κιλά κοκαΐνης», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης είκοσι δοχεία με περίπου 1.000 λίτρα καυσίμου.

Πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης

Το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό υπολόγισε ότι η επιχείρηση απέτρεψε τη διανομή και τη λιανική πώληση ναρκωτικών εκτιμώμενης αξίας 37 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η επιχείρηση συνέβαλε στην αποδυνάμωση «των οικονομικών και επιχειρησιακών δομών» του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι αρχές του Μεξικού έχουν αυξήσει τις κατασχέσεις ναρκωτικών και τις συλλήψεις υπόπτων μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει εντείνει την πίεση προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, ενώ πιέζει την κυβέρνηση της Μεξικανής προέδρου Κλαούδιας Σέινμπαουμ να περιορίσει τη μεταφορά ουσιών μέσω των συνόρων των δύο κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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