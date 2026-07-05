Μεξικό: Κατασχέθηκαν σχεδόν 3 τόνοι κοκαΐνης στον Ειρηνικό – Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οι μεξικανικές αρχές κατέσχεσαν σχεδόν τρεις τόνους κοκαΐνης και συνέλαβαν τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο σκάφη στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από θαλάσσια και αεροπορική επιτήρηση στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της πολιτείας Οαχάκα, στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του μεξικανικού πολεμικού ναυτικού.

Το χρονικό της επιχείρησης

Περιπολικό σκάφος προχώρησε στην αναχαίτιση των δύο πλοίων. Μετά τις έρευνες, οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα και κατέσχεσαν «86 δέματα που περιείχαν κάπου 2.990 κιλά κοκαΐνης», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης είκοσι δοχεία με περίπου 1.000 λίτρα καυσίμου.

Πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης

Το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό υπολόγισε ότι η επιχείρηση απέτρεψε τη διανομή και τη λιανική πώληση ναρκωτικών εκτιμώμενης αξίας 37 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η επιχείρηση συνέβαλε στην αποδυνάμωση «των οικονομικών και επιχειρησιακών δομών» του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι αρχές του Μεξικού έχουν αυξήσει τις κατασχέσεις ναρκωτικών και τις συλλήψεις υπόπτων μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει εντείνει την πίεση προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, ενώ πιέζει την κυβέρνηση της Μεξικανής προέδρου Κλαούδιας Σέινμπαουμ να περιορίσει τη μεταφορά ουσιών μέσω των συνόρων των δύο κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ