Ρεκόρ θερμοκρασίας στις θάλασσες της Ευρώπης το 2026 – Σε κίνδυνο τα οικοσυστήματα

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Ρεκόρ θερμοκρασίας άγγιξαν φέτος οι θάλασσες της Ευρώπης με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις παράκτιες κοινότητες. Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Ιούλιο η Μεσόγειος κατέγραψε μέση θερμοκρασία – ρεκόρ 27 βαθμών Κελσίου, ενώ στις αρχές Αυγούστου τα νερά κοντά στη Μαγιόρκα έφτασαν τους 33 °C.

Η τελευταία ανάλυση διαπίστωσε ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες της θάλασσας που καταγράφηκαν φέτος στην ανατολική και δυτική Μεσόγειο, καθώς και κατά μήκος του Βισκαϊκού Κόλπου και των ακτών της Ιβηρικής χερσονήσου, θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατες» χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Στη Θάλασσα των Κελτών, ανοικτά της Βρετανίας και της Ιρλανδίας, οι πιο ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν θα αναμένονταν μόνο περίπου μία φορά ανά αιώνα σε έναν κόσμο χωρίς ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης.

Αυξάνεται η θερμοκρασία της θάλασσας όπως και της ατμόσφαιρας

Οι θερμότερες θάλασσες αυξάνουν την υγρασία και τις θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας στις παράκτιες περιοχές και μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση έντονων καταιγίδων αργότερα μέσα στο έτος.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων, έχουν αυξήσει τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη κατά περίπου 1,4 °C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Αυτή η θερμότερη βάση αναφοράς σημαίνει ότι τα ατμοσφαιρικά συστήματα υψηλής πίεσης που προκαλούν καύσωνες μπορούν να φτάσουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Εξαφανίζονται κοράλλια και άλλες πηγές τροφής

Οι απότομες αυξήσεις της θερμοκρασίας της θάλασσας μπορούν να προκαλέσουν μαζική εξαφάνιση ειδών όπως τα κοράλλια και να διαταράξουν τις πηγές τροφής για πτηνά και θηλαστικά, με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλη την τροφική αλυσίδα.

Ο Τζον Μπρούνο, θαλάσσιος οικολόγος στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, δήλωσε ότι ορισμένα είδη μετακινούνται προς τα βόρεια αναζητώντας πιο δροσερά νερά, αλλά δεν μπορούν όλα να προσαρμοστούν.

«Πλησιάζουμε με ταχείς ρυθμούς τα απόλυτα βιολογικά όρια προσαρμογής για πολλά είδη», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, περίπου το 90% του Βισκαϊκού Κόλπου και το 80% της δυτικής Μεσογείου έχουν βιώσει συνθήκες θαλάσσιου καύσωνα φέτος. Χωρίς την υπερθέρμανση του πλανήτη, το ποσοστό αυτό θα ήταν κοντά στο 40%.

(Με πληροφορίες από το FRANCE 24 και το Reuters)