Έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο – Αυξημένη η προσέλευση στα επείγοντα του νοσοκομείου του νησιού

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Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ρόδου, εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης των περιστατικών γαστρεντερίτιδας που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο νησί.

Η πίεση στις δομές υγείας είναι εμφανής, καθώς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προσέρχονται καθημερινά 40 έως 50 ασθενείς με συμπτώματα της πάθησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα ιδιωτικά ιατρεία του νησιού, τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας καλύπτουν πλέον το 40% έως 60% των συνολικών καθημερινών επισκέψεων.

Αν και η εμφάνιση της νόσου αποτελεί σύνηθες φαινόμενο κατά τους θερινούς μήνες λόγω της αυξημένης κίνησης, οι γιατροί επισημαίνουν ότι η φετινή έξαρση είναι ιδιαίτερα έντονη.

Διαχειρίσιμη η κατάσταση

Θετικό παραμένει το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει απαιτηθεί η νοσηλεία κανενός ασθενούς, με την κατάσταση να παραμένει διαχειρίσιμη. Από την πλευρά τους, οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες και τους επισκέπτες για αυστηρή και σχολαστική τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.