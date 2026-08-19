Τραγωδία στην Βραζιλία: Τουλάχιστον 23 νεκροί σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

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Μετωπική σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σήμερα στην Ιπιράνγκα της πολιτείας Παρανά, στη νότια Βραζιλία, σε ένα από χειρότερα τροχαία των τελευταίων ετών στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτηγό εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου συγκρούστηκε μετωπικά με το λεωφορείο. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο οδηγός του φορτηγού.

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος δείχνουν ένα λεωφορείο με σήμανση μεταφοράς ατόμων με αναπηρίες, κατεστραμμένο δίπλα στο φορτηγό, στην άκρη του δρόμου.

Το λεωφορείο ανήκε στις υγειονομικές υπηρεσίες του δήμου Ιμπιτούβα, από όπου είχε αναχωρήσει μεταφέροντας ασθενείς σε νοσοκομεία της Κουριτίμπα, πρωτεύουσας της πολιτείας Παρανά.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στη Βραζιλία, μια αχανή χώρα όπου το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν είναι ανεπτυγμένο.

Την Κυριακή, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ρίο ντε Τζανέιρο όταν ανατράπηκε το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν.

Τον Φεβρουάριο, ένα λεωφορείο που επέστρεφε από θρησκευτική πανήγυρη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

Al menos 22 personas murieron y otras cinco resultaron heridas al chocar un autobús contra un camión de carga en una carretera a la altura del municipio de Ipiranga, en el estado de Paraná, sur de #Brasil, fronterizo con Argentina y Paraguay, informó la Policía Federal de… pic.twitter.com/iCXsYdSQjw — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 19, 2026

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ