Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Έτσι φαίνεται η πύρινη κόλαση από την Ευκαρπία – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη. Οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια, επαγγελματικά κτίρια, οχήματα και βιοτεχνικούς χώρους.

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Ωραιόκαστρο, φωτιά
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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε σπίτια στους οικισμούς της Φιλοθέης και της Ανθούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πεδίο, επαγγελματικά κτίρια και οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ εργοστασιακοί και βιοτεχνικοί χώροι υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η εικόνα από την Ευκαρπία

Αναγνώστης του enikos.gr έστειλε φωτογραφία από την πλευρά της Ευκαρπίας, στην οποία φαίνεται το μέτωπο της φωτιάς που μαίνεται στην Ανθούπολη, ενώ μπροστά φαίνεται το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ.

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