Ωραιόκαστρο: Η εικόνα της φωτιάς όπως φαίνεται από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

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Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πεδίο, η φωτιά έπληξε σπίτια στους οικισμούς της Φιλοθέης και της Ανθούπολης. Παράλληλα, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε επαγγελματικά κτίρια, οχήματα, εργοστασιακούς και βιοτεχνικούς χώρους.

Βίντεο από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών

Αναγνώστης έστειλε βίντεο στο enikos.gr, το οποίο καταγράφει την εικόνα της φωτιάς από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών, απέναντι από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ.