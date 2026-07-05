Ωραιόκαστρο: Η εικόνα της φωτιάς όπως φαίνεται από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο. Οι φλόγες έπληξαν σπίτια, επαγγελματικούς χώρους, οχήματα και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, ενώ αναγνώστης του enikos.gr κατέγραψε την εικόνα από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών.

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Ωραιόκαστρο: Η εικόνα της φωτιάς όπως φαίνεται από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο.
  • Η φωτιά έπληξε σπίτια στους οικισμούς της Φιλοθέης και της Ανθούπολης, ενώ προκάλεσε ζημιές σε επαγγελματικά κτίρια, οχήματα και βιοτεχνικούς χώρους.
  • Αναγνώστης έστειλε βίντεο που καταγράφει την εικόνα της φωτιάς από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών, απέναντι από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πεδίο, η φωτιά έπληξε σπίτια στους οικισμούς της Φιλοθέης και της Ανθούπολης. Παράλληλα, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε επαγγελματικά κτίρια, οχήματα, εργοστασιακούς και βιοτεχνικούς χώρους.

Βίντεο από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών

Αναγνώστης έστειλε βίντεο στο enikos.gr, το οποίο καταγράφει την εικόνα της φωτιάς από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών, απέναντι από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ.

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