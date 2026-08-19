Τεγέα: Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες έπειτα από χαλαζόπτωση – Πλημμύρισαν χωράφια στη Μανθυρέα

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Σημαντικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες άφησε πίσω της η ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή της Τεγέας το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, με τη Μανθυρέα να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν περισσότερο.

Το χαλάζι έπεσε με μεγάλη ένταση και προκάλεσε προβλήματα σε καλλιέργειες, ενώ η ισχυρή βροχόπτωση που συνόδευσε το φαινόμενο είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν χωράφια.

Εικόνες και βίντεο από την περιοχή αποτυπώνουν την έκταση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, με τους παραγωγούς να βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τις συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ζημιές σε καρπούζια και δενδρώδεις καλλιέργειες

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, ζημιές έχουν καταγραφεί σε καρπούζια και άλλες καλλιέργειες στη Μανθυρέα. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι το χαλάζι έπληξε και δενδρώδεις καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων μηλιές και αχλαδιές.

Η έντονη βροχόπτωση επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση, καθώς προκάλεσε συσσώρευση νερού και πλημμυρικά φαινόμενα σε χωράφια της περιοχής, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στις αγροτικές εκτάσεις.

Οι παραγωγοί αναμένεται να προχωρήσουν στην καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να αποτυπωθεί το εύρος των καταστροφών στις καλλιέργειες. Η πλήρης εικόνα για τις επιπτώσεις της χαλαζόπτωσης αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της σχετικής αποτίμησης.