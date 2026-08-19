Κοζάνη: Όχημα εξετράπη και κατέληξε σε γκρεμό – Δέντρο ανέκοψε την πτώση, σώοι οι τρεις επιβαίνοντες

Σώοι απομακρύνθηκαν τρεις άνθρωποι, ηλικίας 75 έως 80 ετών, από όχημα που εξετράπη της πορείας του και κατευθύνθηκε προς γκρεμό, το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) στην Κοζάνη. Η πτώση του οχήματος ανακόπηκε από δέντρο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη ζωή των επιβαινόντων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε στις 16:20 και κινητοποίησε άμεσα δυνάμεις για την επιχείρηση διάσωσης. Στο σημείο έσπευσαν επίσης η Αστυνομία και η Πολιτική Προστασία, ενώ σε ετοιμότητα τέθηκε και το νοσοκομείο.

Η επιχείρηση διάσωσης

Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα και να απομακρύνουν με ασφάλεια τους τρεις επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μετά την εκτροπή του το όχημα κινήθηκε προς τον γκρεμό. Ωστόσο, ένα δέντρο ανέκοψε την πορεία του, εμποδίζοντας την περαιτέρω πτώση και διευκολύνοντας την ασφαλή επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.