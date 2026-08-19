Κοζάνη: Όχημα εξετράπη και κατέληξε σε γκρεμό – Δέντρο ανέκοψε την πτώση, σώοι οι τρεις επιβαίνοντες

Τρεις άνθρωποι ηλικίας 75 έως 80 ετών είναι καλά στην υγεία τους μετά την εκτροπή του οχήματος στο οποίο επέβαιναν προς γκρεμό. Η πτώση ανακόπηκε από δέντρο, ενώ Πυροσβεστική, Αστυνομία και Πολιτική Προστασία κινητοποιήθηκαν για την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Κοζάνη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις άνθρωποι, ηλικίας 75 έως 80 ετών, διασώθηκαν σώοι στην Κοζάνη, όταν το όχημά τους εξετράπη της πορείας του και κατευθύνθηκε προς γκρεμό.
  • Ένα δέντρο ανέκοψε την πορεία του οχήματος, εμποδίζοντας την περαιτέρω πτώση και διευκολύνοντας την ασφαλή επιχείρηση απεγκλωβισμού.
  • Στην επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σώοι απομακρύνθηκαν τρεις άνθρωποι, ηλικίας 75 έως 80 ετών, από όχημα που εξετράπη της πορείας του και κατευθύνθηκε προς γκρεμό, το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) στην Κοζάνη. Η πτώση του οχήματος ανακόπηκε από δέντρο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη ζωή των επιβαινόντων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε στις 16:20 και κινητοποίησε άμεσα δυνάμεις για την επιχείρηση διάσωσης. Στο σημείο έσπευσαν επίσης η Αστυνομία και η Πολιτική Προστασία, ενώ σε ετοιμότητα τέθηκε και το νοσοκομείο.

Η επιχείρηση διάσωσης

Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα και να απομακρύνουν με ασφάλεια τους τρεις επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μετά την εκτροπή του το όχημα κινήθηκε προς τον γκρεμό. Ωστόσο, ένα δέντρο ανέκοψε την πορεία του, εμποδίζοντας την περαιτέρω πτώση και διευκολύνοντας την ασφαλή επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ