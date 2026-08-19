Χρήστος Κόντης για το πρώτο ματς του ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας: «Τέτοια παιχνίδια σε μεγαλώνουν ως ομάδα»

Μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της σεζόν βρίσκεται ο ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται την Πέμπτη (20/8, 21:00) την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα πλέι οφ του Europa League.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας και κάτοχοι του Super Cup διεκδικούν την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Εφόσον ο ΟΦΗ επικρατήσει στο ζευγάρι, θα συνεχίσει στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η ευρωπαϊκή πορεία του θα συνεχιστεί στη League Phase του Conference League.

Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, χαρακτήρισε τα δύο παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του και αναφέρθηκε στον βαθμό ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών του. «Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς έχουν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, αλλά και επειδή όλες οι ομάδες προέρχονται από μια προετοιμασία έξι-επτά εβδομάδων, προφανώς είναι δύσκολο να έχεις τον απαραίτητο ρυθμό. Εμείς, δυστυχώς, είμαστε πίσω από την ΤΣΣΚΑ σε αυτό το κομμάτι, όμως έχουμε μια ομάδα που δουλεύει και μεγαλώνει παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι τέτοια η σημασία αυτών των δύο παιχνιδιών, που πρέπει και θα είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα.

Όταν θέλουμε να μεγαλώνουμε ως ομάδα, θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις και όλοι όσοι βρισκόμαστε στον σύλλογο, όταν τελειώνει ένα παιχνίδι με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, είναι πλέον στο παρελθόν.

Μπροστά μας έχουμε μια τεράστια πρόκληση. Αυτή η πρόκληση μας γεμίζει με ανυπομονησία, είναι κάτι που το περιμέναμε πολύ καιρό. Είναι δύο παιχνίδια που, για εμάς, το mindset έχει γυρίσει. Το βλέπω κάθε εβδομάδα στις προπονήσεις, με τη δίψα και την όρεξη. Υπάρχουν οι υψηλοί στόχοι που βλέπουμε όλοι στο γκρουπ και θέλουμε να πηγαίνουμε πάντα ψηλότερα. Εύχομαι να είμαστε καλά και να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ».

«Τέτοια παιχνίδια σε μεγαλώνουν ως ομάδα»

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει πίεση ενόψει των δύο αναμετρήσεων, ο προπονητής του ΟΦΗ στάθηκε στην ευρωπαϊκή παρουσία που έχει ήδη εξασφαλίσει η ομάδα του, αλλά και στην ευκαιρία για μία σημαντική πρόκριση. «Ποια πίεση να υπάρχει; Έχουμε περάσει ήδη στη League Phase. Οι παίκτες απέδειξαν πέρυσι πως όποια πρόκληση υπάρχει, την κυνηγούν, δίνουν τα πάντα. Έχουμε τεράστια πρόκληση για την πρόκριση, θα είναι τεράστια επιτυχία. Θα παίξουμε δύο παιχνίδια για να τα ευχαριστηθούμε και στο τέλος θα δούμε τι έχει γίνει. Τέτοια παιχνίδια σε μεγαλώνουν ως ομάδα και, αν καταφέρουμε να προκριθούμε στη League Phase, τότε θα είναι κάτι καταπληκτικό για την ομάδα».

Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε και στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, επισημαίνοντας την ευρωπαϊκή εμπειρία και τη δυναμική της βουλγαρικής ομάδας, χωρίς ωστόσο να παραλείψει τις δυνατότητες του ΟΦΗ. «Θέλω να πω ότι η ΤΣΣΚΑ είναι ομάδα με μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία, έχει ευρωπαϊκό DNA, έχει τον απόλυτο σεβασμό μας και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο, είναι το φαβορί με την έννοια της δυναμικής, των εμπειριών. Από την άλλη, είμαστε και εμείς μια ομάδα με ευρωπαϊκή ιστορία. Σεβόμενοι πάντα τον αντίπαλο, θέλουμε να γράψουμε νέες ευρωπαϊκές σελίδες. Ο ΟΦΗ είναι ένας οργανισμός που διψάει για διακρίσεις, με παίκτες που διψάνε επίσης. Είμαι σίγουρος πως θα έχουμε δύο συναρπαστικά παιχνίδια. Θα κριθούν στις λεπτομέρειες και στη δυναμική που θα βγάλει η κάθε ομάδα.

Η έδρα σίγουρα θα παίξει τον ρόλο της. Πιστεύω πως και εμείς αύριο θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο. Έχοντας δει από κοντά την ΤΣΣΚΑ, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και θέλω να πω ότι παίζουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά και εμείς έχουμε τις δικές μας λύσεις».

Η αναζήτηση επιθετικού και τα συνεχόμενα παιχνίδια

Ο τεχνικός του ΟΦΗ ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο απόκτησης επιθετικού, επιβεβαιώνοντας ότι η ομάδα παραμένει στην αγορά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει σε κάποια περίπτωση. «Από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η περίοδος μεταγραφών, δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Είμαστε σε φάση αναζήτησης. Ξέρω πως κάπου έχουμε αργήσει, όμως αυτή τη στιγμή εγώ και οι συνεργάτες μου έχουμε 28 ποδοσφαιριστές. Με αυτούς πορευόμαστε, με αυτούς κατακτήσαμε το Super Cup, άρα εγώ αυτή τη στιγμή πιστεύω πως μπορούμε με αυτούς να κάνουμε την πρόκριση».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο απαιτητικό πρόγραμμα και στα διαδοχικά παιχνίδια που ακολουθούν, εκτιμώντας ότι στην παρούσα φάση της σεζόν οι συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να αποκτήσει ρυθμό. «Αποδείξαμε και πέρυσι πως, σε μια περίοδο πολλών παιχνιδιών, είχαμε πολύ καλό ρυθμό. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να έχουμε κενό μεταξύ των παιχνιδιών, αλλά περισσότερα ματς. Είναι αρχή της χρονιάς, δεν νομίζω πως έχουμε μαζέψει κούραση για να χρειαζόμαστε ξεκούραση. Τώρα θέλουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτός είναι ο κανονισμός, αυτές είναι οι ημερομηνίες. Θεωρώ πως έχουμε και το ρόστερ ώστε να κάνουμε rotation, αν χρειαστεί, για να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Κωστούλας: «Έχουμε ζήλο που θα μας βγει σε καλό»

Τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, ο οποίος στάθηκε στην ψυχολογία που έδωσε στην ομάδα η κατάκτηση του Super Cup, αλλά και στην προσήλωση στον επόμενο στόχο. «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με την κατάκτηση του Super Cup, μας δίνει ψυχολογία για τα επόμενα παιχνίδια. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, έχουμε αυτόν τον ζήλο που νομίζω θα μας βγει σε καλό και πάμε όλα για όλα για το αυριανό. Ο σύλλογος δεν ήταν συνηθισμένος στην κατάκτηση κάποιου τίτλου, αλλά αυτό που προκύπτει από τις συζητήσεις μεταξύ μας και με τον κόουτς είναι ότι πρέπει να μένουμε προσηλωμένοι στον επόμενό μας στόχο. Οπότε, δεν μας έκανε κακό, παρά μόνο καλό η κατάκτηση. Ευχαριστούμε τον κόσμο που είναι δίπλα μας και προσπαθούμε σε κάθε αγώνα να ανταποδίδουμε. Τους περιμένουμε αύριο στο παιχνίδι πάρα πολύ».