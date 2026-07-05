Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις μειώσεις τιμών και να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές.

Τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στα καταστήματα να λειτουργήσουν έως τις 18:00.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις εκπτώσεις

Οι φετινές θερινές εκπτώσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177/2013. Παράλληλα, ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 9ι του νόμου 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5111/2024.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε ανακοίνωση για μείωση τιμής πρέπει να αναγράφει υποχρεωτικά την προγενέστερη τιμή. Ως προγενέστερη τιμή ορίζεται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης.

Η επιχείρηση μπορεί να παρουσιάζει τη μείωση της τιμής ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως προβλέπουν η νομοθεσία και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας.

Το πλαίσιο αυτό στοχεύει στη διαφάνεια της αγοράς και στην προστασία των καταναλωτών, ώστε οι μειώσεις τιμών να παρουσιάζονται με σαφή και ελέγξιμο τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ