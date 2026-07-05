Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε αρκετές περιοχές – Έως 8 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο

Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα (5/7), σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, με έμφαση στη Χαλκιδική, στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στην ανατολική Στερεά, ενώ από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα

Στις παραπάνω περιοχές θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η εικόνα του καιρού θα βελτιωθεί σταδιακά από τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και το νότιο Ιόνιο. Στις περιοχές αυτές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στην Πελοπόννησο είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα και τοπικά τα 8 μποφόρ, γεγονός που απαιτεί προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η μεταβολή του καιρού θα είναι πρόσκαιρη, καθώς τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα περιοριστούν σταδιακά από το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα για την εποχή.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, και βαθμιαία στη Θράκη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι-απόγευμα στη Θράκη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία θα γίνουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι-απόγευμα στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ στη δυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα στην Κρήτη, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πιθανώς το μεσημέρι-απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και στην Κρήτη θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα.

Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πιθανώς το μεσημέρι-απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα.

Άνεμοι: Θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα.

Άνεμοι: Αρχικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία θα γίνουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-07-2026