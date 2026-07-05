Αλβανία: Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» απαιτεί την παραίτηση του Έντι Ράμα – Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Τιράνων το Σάββατο το βράδυ για την 35η διαμαρτυρία που διοργανώθηκε για την λεγόμενη «Επανάστασης των Φλαμίνγκο», με τους διοργανωτές να λένε ότι στη συγκέντρωση συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες Αλβανοί που επέστρεψαν από όλη την Ευρώπη.

Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου της πρωτεύουσας, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και απαιτώντας αυτό που χαρακτήρισαν ως ανανέωση της πολιτικής ηγεσίας της Αλβανίας.

Η διαδήλωση συνέπεσε με τα 62α γενέθλια του Ράμα, γεγονός που ώθησε ορισμένους διαδηλωτές να φέρουν διακοσμημένες τούρτες με πολιτικά μηνύματα που απευθύνονταν στον πρωθυπουργό.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της συγκέντρωσης ήταν όταν αρκετοί διαδηλωτές μετέφεραν ένα συμβολικό φέρετρο μέσα από το πλήθος. Το φέρετρο έφερε συνθήματα όπως «Έντι Ράμα, ο χρόνος σου τελείωσε» και «Η συμμορία της Ριλίντζα», ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν επανειλημμένα «Το φέρετρο του Ράμα». Ταυτόχρονα, ομιλητές από την κεντρική σκηνή ηγούνταν συνθημάτων που ζητούσαν τη σύλληψη του Ράμα.

Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» ξεκίνησε ως ένα κίνημα που αντιτίθετο σε μια προτεινόμενη τουριστική ανάπτυξη κοντά στην προστατευόμενη λιμνοθάλασσα Σβέρνετς στις νότιες ακτές της χώρας.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ρεκόρ προσέλευσης, με ορισμένες εκτιμήσεις να τοποθετούν το πλήθος μεταξύ 50.000 και 70.000 ανθρώπων, που εκτείνονταν από το Γραφείο του Πρωθυπουργού μέχρι την Πλατεία Σκεντέρμπεη. Όποιος και αν είναι ο ακριβής αριθμός, η διαμαρτυρία του Σαββάτου σηματοδότησε μια σαφή κλιμάκωση σε κλίμακα, συμβολισμό και πολιτική φιλοδοξία.

Ράμα: Δεν πρόκειται να παραιτηθεί

Ο Ράμα, ο οποίος κυβερνά την Αλβανία από το 2013, έχοντας προηγουμένως διατελέσει δήμαρχος των Τιράνων για περισσότερο από μια δεκαετία, απέρριψε το αίτημα παραίτησης. Νωρίτερα το Σάββατο, συγκέντρωσε την κυβέρνησή του και την κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, καθιστώντας σαφές ότι δεν είχε καμία πρόθεση να παραιτηθεί.

«Μια κυβέρνηση δεν παραδίδει ποτέ το τιμόνι στον θόρυβο», δήλωσε ο Ράμα, σύμφωνα με υλικό που κυκλοφόρησε από την ομιλία του. Παρουσίασε την εντολή της κυβέρνησης ως άρρηκτα συνδεδεμένη με τον στόχο της Αλβανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, περιγράφοντας την ένταξη στην ΕΕ ως την «Ιθάκη» της χώρας και υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη του υπουργικού συμβουλίου ήταν να παραμείνει στην πορεία αυτή.

Αλλά η απάντησή του φαίνεται να έχει βαθύνει το χάσμα. Ο Ράμα χαρακτήρισε τη διαμαρτυρία ως μέρος ενός νέου πολιτικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον ψηφιακό θυμό και αυτό που ονόμασε «προλεταριάτο του αλγορίθμου». Κατά την άποψή του, η πλατεία είχε γίνει «τηλεοπτικό στούντιο του αλγορίθμου», όπου η οργή, η ορατότητα και τα κλικ είχαν αντικαταστήσει την πολιτική ουσία.