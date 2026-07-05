Αλί Χαμενεΐ: Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί ακόμη, καθώς η κηδεία του πατέρα του μπαίνει στη δεύτερη ημέρα

Το Ιράν βρίσκεται στη δεύτερη ημέρα της πολυήμερης κηδείας του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ενώ μεγάλα πλήθη πενθούντων εμφανίστηκαν στο Μεγάλο Μοσάλα του Ιμάμη Χομεϊνί στην Τεχεράνη, όπου εκτίθενται τα φέρετρα του Χαμενεΐ και αρκετών μελών της οικογένειάς του, ο γιος και διάδοχός του, Μοτζτάμπα, δεν έχει εμφανιστεί ακόμη.

Ντυμένοι στα μαύρα και ντυμένοι με τις κόκκινες, άσπρες και πράσινες σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι πενθούντες κρατούσαν ψηλά πορτρέτα του Χαμενεΐ και του γιου και διαδόχου του, Μοτζτάμπα.

Αφού παρέμεινε σε εσωτερικό χώρο για να τον επισκεφθούν ανώτεροι Ιρανοί ηγέτες και ξένοι αξιωματούχοι, το φέρετρο του Χαμενεΐ εκτέθηκε κάτω από γυαλί σε εξωτερικό χώρο, μαζί με αυτά της κόρης του, του γαμπρού του, της νύφης του και της 14 μηνών εγγονής του.

Πού βρίσκεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ;

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο. Επίσης, δεν παρευρέθηκε σε ιδιωτική τελετή για την εκλιπούσα σύζυγό του νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Επικοινωνεί με τους υποστηρικτές του μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων που κοινοποιήθηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη κάνει δημόσια εμφάνιση, γεγονός που εντείνει τις αμφιβολίες για την υγεία του και τροφοδοτεί ερωτήματα σχετικά με το ποιος ηγείται του έθνους.

Ο Μοτζτάμπα πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, τη μητέρα του και τη σύζυγό του.

Η δεύτερη ημέρα είναι αφιερωμένη στις προσευχές για τον Χαμενεΐ

Η δεύτερη ημέρα είναι αφιερωμένη στις προσευχές για τον Χαμενεΐ. Μια δημόσια τελετή αποχαιρετισμού, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο, θα συνεχιστεί ενώ περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στις τελετές τις επόμενες ημέρες, δήλωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Οι ιρανικές αρχές ευχαρίστησαν επίσης ξένους αξιωματούχους για την παρουσία τους στην κηδεία.

Μια ομάδα του CNN στην Τεχεράνη μίλησε με μερικούς από τους ανθρώπους που παρευρέθηκαν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Εξέφρασαν θυμό και θλίψη για την απώλεια του ηγέτη τους, ενώ κάποιοι ορκίστηκαν εκδίκηση.

«Όλοι εδώ έχουν έρθει για να εκδικηθούν το αίμα του ανώτατου ηγέτη τους», δήλωσε ο 40χρονος Αράς Ραχίμι στο Reuters μέσα στο πλήθος. «Όπως είπε ο ηγέτης μας, έχουμε μια αιματηρή διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι ποτέ καλές».

Η κηδεία λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή για το Ιράν, με τους κληρικούς ηγέτες του, υποστηριζόμενους από τον στρατό, να είναι ενθαρρυμένοι από το γεγονός ότι επέζησαν από την επίθεση διατηρώντας άθικτο το κυβερνών σύστημα.