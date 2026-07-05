Κρήτη: Φωτιά σε λεωφορείο κοντά στο αεροδρόμιο “Νίκος Καζαντζάκης”

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο, για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε λεωφορείο σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης. Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το όχημα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη αποθήκη, με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε να ερευνώνται.

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Υπό έρευνα τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς
Πηγή: Ekriti
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί, για την κατάσβεση φωτιάς σε λεωφορείο κοντά στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης του Ηρακλείου.
  • Στο σημείο έφτασαν άμεσα 20 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά ερευνώνται.
  • Η φωτιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα και επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ, η οποία υπέστη υλικές ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, νωρίτερα σήμερα (5/7/2026) για την κατάσβεση φωτιάς σε λεωφορείο, που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης του Ηρακλείου.

Η φωτιά στο μεγάλο όχημα, ξέσπασε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ενώ άμεσα στο σημείο έφτασαν με δέκα οχήματα συνολικά 20 πυροσβέστες. Η φωτιά που προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα, επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ, που υπέστη υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης λεωφορείων, ακριβώς πριν από τον χώρο του αερολιμένα.

Ωστόσο η πυρκαγιά πρόλαβε και έκαψε ολοκληρωτικά το τουριστικό λεωφορείο ενώ δημιουργήθηκε και ένα πυκνό σύννεφο καπνού όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το ekriti.gr. Οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και διερχόμενους.
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