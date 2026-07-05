Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (5/7) – Που θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και τον αγώνα της Εθνικής Μπάσκετ

Τα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το ματς Ελλάδα – Πορτογαλία προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/7/2026):
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Νόρισρινγκ – 2ος Αγώνας
15:00 Novasports Start Wimbledon
15:15 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ιταλία, SS10
15:30 Novasports Prime Wimbledon
16:45 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Βρετανίας
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ιταλία, SS11
17:30 Novasports Start Wimbledon
18:00 Novasports Prime Wimbledon
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Fly Athens
19:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Πορτογαλία Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ
20:00 Novasports Start Wimbledon
20:30 Novasports Prime Wimbledon
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βραζιλία – Νορβηγία Παγκόσμιο Κύπελλο
Ξημερώματα Δευτέρας
03:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεξικό – Αγγλία Παγκόσμιο Κύπελλο