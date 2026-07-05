Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (5/7) – Που θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και τον αγώνα της Εθνικής Μπάσκετ

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026 περιλαμβάνει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου και τον προκριματικό αγώνα μπάσκετ μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας. Επίσης, ξεχωρίζουν μεταδόσεις από το Wimbledon, τη Formula 1 και άλλες διοργανώσεις της ημέρας. Media & Τηλεοπτικά Νέα