Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (5/7) – Που θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ και τον αγώνα της Εθνικής Μπάσκετ

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026 περιλαμβάνει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου και τον προκριματικό αγώνα μπάσκετ μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας. Επίσης, ξεχωρίζουν μεταδόσεις από το Wimbledon, τη Formula 1 και άλλες διοργανώσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το ματς Ελλάδα – Πορτογαλία προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Δείτε αναλυτικά όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/7/2026).
  • Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης Wimbledon, Formula 1, DTM και ERC, καθώς και οι αγώνες Βραζιλία – Νορβηγία και Μεξικό – Αγγλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το ματς Ελλάδα – Πορτογαλία προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/7/2026):

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Νόρισρινγκ – 2ος Αγώνας

15:00 Novasports Start Wimbledon

15:15 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ιταλία, SS10

15:30 Novasports Prime Wimbledon

16:45 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Βρετανίας

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ιταλία, SS11

17:30 Novasports Start Wimbledon

18:00 Novasports Prime Wimbledon

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Fly Athens

19:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Πορτογαλία Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ

20:00 Novasports Start Wimbledon

20:30 Novasports Prime Wimbledon

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βραζιλία – Νορβηγία Παγκόσμιο Κύπελλο

Ξημερώματα Δευτέρας

03:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεξικό – Αγγλία Παγκόσμιο Κύπελλο

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