Διατροφή: 9 τροφές που σας αφήνουν πεινασμένους – Οι καλύτερες εναλλακτικές για να νιώθετε χορτάτοι

Έχετε αναρωτηθεί γιατί πεινάτε μόλις μία ή δύο ώρες μετά το γεύμα σας; Σύμφωνα με ειδικούς στη διατροφή, δεν ευθύνονται μόνο οι θερμίδες, αλλά κυρίως η έλλειψη πρωτεΐνης και φυτικών ινών. Μάθετε ποιες τροφές δεν σας κρατούν χορτάτους και ποιες αλλαγές μπορούν να σας βοηθήσουν να περιορίσετε τις λιγούρες και να διατηρήσετε σταθερή την ενέργειά σας μέσα στην ημέρα.

Γιατί πεινάτε συνεχώς; Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στα γεύματα

Η έλλειψη πρωτεΐνης ή φυτικών ινών μπορεί να ευθύνεται για εκείνες τις ξαφνικές απογευματινές λιγούρες και τις πτώσεις ενέργειας που σαμποτάρουν τη συγκέντρωσή σας.

Όταν καταναλώνουμε γεύματα και σνακ που δεν περιέχουν επαρκείς ποσότητες συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών, όπως η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες, είναι πολύ πιθανό να νιώσουμε πείνα λίγο μετά το φαγητό. Αυτό οδηγεί σε εκείνες τις ενοχλητικές πτώσεις ενέργειας στα μέσα του πρωινού ή του απογεύματος.

«Οι άνθρωποι συχνά εστιάζουν στις θερμίδες και πιστεύουν ότι όλα τα τρόφιμα με τις ίδιες θερμίδες θα τους κρατήσουν εξίσου χορτάτους, αλλά αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια», παρατηρεί η αναγνωρισμένη διαιτολόγος Kyra Collins.

«Οι τροφές που μας κρατούν χορτάτους για περισσότερη ώρα τείνουν να περιέχουν περισσότερη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, ενώ απαιτούν και περισσότερο μάσημα – ένας παράγοντας που βοηθά στην ενεργοποίηση των ορμονών του κορεσμού, αυξάνει την ψυχολογική ικανοποίηση και σταθεροποιεί τα επίπεδα ενέργειας. Αντίθετα, οι τροφές με χαμηλή περιεκτικότητα σε αυτά τα θρεπτικά συστατικά χωνεύονται γρήγορα, με αποτέλεσμα να αναζητάτε κάτι άλλο για να φάτε πολύ σύντομα».

Ο κρίσιμος ρόλος των φυτικών ινών στον κορεσμό

Οι φυτικές ίνες παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αίσθημα κορεσμού, προσθέτει η διατροφολόγος Rhiannon Lambert, συγγραφέας του βιβλίου The Fibre Formula.

«Καθώς βοηθούν στην επιβράδυνση της κένωσης του στομάχου, υποστηρίζουν μια πιο σταθερή και σταδιακή απελευθέρωση ενέργειας. Κι όμως, η πλειοψηφία των ενηλίκων δεν καλύπτει τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη φυτικών ινών. Η αύξηση των τροφών που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες –όπως τα φασόλια, οι φακές, τα προϊόντα ολικής άλεσης, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα λαχανικά– μπορεί να υποστηρίξει όχι μόνο την υγεία του εντέρου, αλλά και το αίσθημα πληρότητας, την ενέργεια και τη συνολική ισορροπία στη διατροφή».

Η έξυπνη στρατηγική: Τι να προσθέσετε στο πιάτο σας

Αντί να σκέφτεστε ποιες τροφές πρέπει να αποφύγετε, «Ρωτήστε τον εαυτό σας: Τι μπορώ να προσθέσω;», προτείνει η Collins. «Είναι το γεύμα μου απολαυστικό και χορταστικό; Αν ένα σνακ δεν προσφέρει γευστική απόλαυση, θα την αναζητήσετε κάπου αλλού λίγο μετά το φαγητό. Παρομοίως, αν δεν σας χορτάσει, θα ψάξετε για περισσότερο τροφή. Ο συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχετε και τα δύο».

Έξυπνοι και χορταστικοί συνδυασμοί για σνακ:

Μήλο με φυστικοβούτυρο

Κίτρινο τυρί με σταφύλια

Τυρί κότατζ (cottage cheese) με φράουλες ή μούρα

Βραστό αυγό με σπανάκι

Οι 9 τροφές που μπορεί να σας κάνουν να πεινάτε πιο γρήγορα

Ένα μπολ δημητριακά με ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι

Κρουασάν ή τοστ με μαρμελάδα

Σούσι (Sushi)

Απλή χορτόσουπα ή σαλάτα μόνο με φυλλώδη λαχανικά

Σκέτη πίτσα ή μακαρονάδα

Μπάρες δημητριακών, ρυζογκοφρέτες ή κράκερς

Smoothies (Φρουτοχυμοί)

Γιαούρτια με χαμηλά λιπαρά (Light)

Αλκοόλ με άδειο στομάχι

Ένα μπολ δημητριακά με ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι

Αυτός ο κλασικός συνδυασμός για πρωινό είναι γρήγορος, οικονομικός και παρέχει άμεση ενέργεια και ορισμένα θρεπτικά συστατικά (ιδιαίτερα αν τα δημητριακά είναι εμπλουτισμένα).

«Ωστόσο, τα πιο επεξεργασμένα δημητριακά πέπτονται γρήγορα. Επίσης, ο χυμός φρούτων, παρόλο που μετράει ως μία από τις πέντε συνιστώμενες ημερήσιες μερίδες φρούτων και λαχανικών, περιέχει λιγότερες φυτικές ίνες από ολόκληρο το φρούτο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πεινούν ξανά μέσα σε 1-2 ώρες», εξηγεί η Collins.

Πώς να το κάνετε πιο χορταστικό:

Αντικαταστήστε τον χυμό: Προτιμήστε ένα ολόκληρο πορτοκάλι ή συνοδεύστε το γεύμα με ελληνικό γιαούρτι ή ένα βραστό αυγό. Αυτό θα αυξήσει τις φυτικές ίνες και την πρωτεΐνη, δύο συστατικά που συνδέονται άμεσα με το αίσθημα της πληρότητας.

Αλλάξτε τα δημητριακά με βρώμη: Η βρώμη περιέχει μια διαλυτή φυτική ίνα, τη βήτα-γλυκάνη, η οποία επιβραδύνει την πέψη. Η παραδοσιακή βρώμη τείνει να είναι πιο χορταστική από τα έτοιμα σακουλάκια στιγμιαίας βρώμης, τα οποία είναι πιο επεξεργασμένα και διασπώνται ταχύτερα από τον οργανισμό.

Tip για την αγορά δημητριακών: Αναζητήστε επιλογές που παρέχουν τουλάχιστον 5-6g φυτικών ινών ανά 100g προϊόντος και προσθέστε ξηρούς καρπούς, σπόρους και ελληνικό γιαούρτι. Συγκριτικά, η σκέτη βρώμη παρέχει περίπου 9g φυτικών ινών ανά 100g.

Κρουασάν ή τοστ με μαρμελάδα

«Το να αρπάξετε ένα κρουασάν το πρωί μπορεί να μοιάζει με μια απολαυστική ανταμοιβή, αλλά σπάνια κρατά τους ανθρώπους χορτάτους για πολύ», σημειώνει η Collins. «Αυτό συμβαίνει επειδή παρασκευάζεται κυρίως από επεξεργασμένο αλεύρι και βούτυρο, έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, και καταναλώνεται πολύ γρήγορα».

Η λύση: Αντί να κόψετε εντελώς το κρουασάν, μπορείτε να το συνδυάσετε με αυγά, τυρί κρέμα, βούτυρα ξηρών καρπών (π.χ. φυστικοβούτυρο) ή καπνιστό σολομό, μαζί με φρούτα όπως μπανάνα, μήλο ή μούρα. Η προσθήκη πρωτεΐνης, καλών λιπαρών και φυτικών ινών θα εξισορροπήσει τους υδατάνθρακες, θα επιβραδύνει την πέψη και θα σας κρατήσει χορτάτους για περισσότερη ώρα.

Το ίδιο ισχύει και για μια φέτα τοστ με μαρμελάδα. Αν και αρχικά γεμίζει το στομάχι, αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από υδατάνθρακες. Χωρίς πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες, μεταβολίζεται αστραπιαία. Επιλογές όπως τα overnight oats (βρώμη από το προηγούμενο βράδυ) ή τα αυγά αποτελούν ένα σαφώς πιο σταθερό ξεκίνημα για την ημέρα σας.

Σούσι (Sushi)

«Αν και πολλά έτοιμα πακέτα σούσι του εμπορίου έχουν σχετικά λίγες θερμίδες και περιέχουν ψάρι ή λαχανικά, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο λευκό ρύζι, το οποίο πέπτεται γρήγορα, ενώ η περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη είναι συνήθως χαμηλή», αναφέρει η Collins.

Αν συνδυάσετε το σούσι με πατατάκια και ένα αναψυκτικό με πολλή ζάχαρη (όπως στα έτοιμα meal deals), θα προκληθεί απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Το σώμα επεξεργάζεται αυτή τη ζάχαρη πολύ γρήγορα, οδηγώντας σε μια απότομη πτώση ενέργειας (crash) που σας κάνει να πεινάτε σχεδόν αμέσως.

Πώς να εξισορροπήσετε το σούσι:

Αν επιλέξετε σούσι για το μεσημεριανό σας, συνοδεύστε το με:

Ένα ρόφημα χωρίς ζάχαρη.

Μια μερίδα φασόλια edamame.

Σουβλάκια κοτόπουλου (chicken satay) ή βραστά αυγά.

Η επιπλέον πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες θα ενεργοποιήσουν τις ορμόνες του κορεσμού, θα δώσουν όγκο στο γεύμα και θα καθυστερήσουν την επιστροφή της πείνας, προσφέροντας μια πιο σταθερή και αργή απελευθέρωση ενέργειας.

Απλή χορτόσουπα ή σαλάτα μόνο με φυλλώδη λαχανικά

Αν και η επιλογή μιας χορτόσουπας είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να αυξήσετε την καθημερινή πρόσληψη λαχανικών, «από μόνη της είναι συχνά πολύ χαμηλή σε πρωτεΐνη και θερμίδες, με αποτέλεσμα η πείνα να επιστρέφει εκπληκτικά γρήγορα», επισημαίνει η Van de Bor.

Η λύση για τη σούπα: «Η προσθήκη πρωτεΐνης κάνει τη διαφορά. Δοκιμάστε φασόλια, φακές ή κομματιασμένο κοτόπουλο. Το να ανοίξετε απλώς μια κονσέρβα με ανάμικτα φασόλια προσφέρει ποικιλία, η οποία είναι επίσης εξαιρετική για το μικροβίωμα του εντέρου. Συνοδέψτε τη με ψωμί ολικής αλέσεως για ένα πολύ πιο χορταστικό γεύμα».

Η λύση για τη σαλάτα: Ομοίως, μια σκέτη πράσινη σαλάτα με φύλλα θα σας αφήσει γρήγορα με ένα αίσθημα λιγούρας. Η Lambert συμβουλεύει να προσθέτετε σύνθετους υδατάνθρακες (όπως πατάτες ή γλυκοπατάτες), πρωτεΐνες και καλά λιπαρά (όπως κινόα, ρεβίθια, αβοκάντο ή σολομό) για να της δώσετε όγκο και να τη μετατρέψετε σε ένα πλήρες γεύμα.

Σκέτη πίτσα ή μακαρονάδα

Ναι, η πίτσα είναι πεντανόστιμη, αλλά αν διαπιστώνετε ότι ψάχνετε το επόμενο σνακ αμέσως αφού φάτε μερικά κομμάτια, δεν είστε οι μόνοι. Αν δεν είναι γεμάτη με λαχανικά, είναι πιθανότατα αρκετά χαμηλή σε φυτικές ίνες. Η Van de Bor αναφέρει: «Η προσθήκη μιας συνοδευτικής σαλάτας ή λαχανικών είναι ένας εύκολος τρόπος για να αυξήσετε τις φυτικές ίνες και να ενισχύσετε το αίσθημα κορεσμού».

Από την άλλη πλευρά, τα σκέτα ζυμαρικά –ιδιαίτερα τα λευκά– μπορεί να σας χορταίνουν αρχικά, αλλά αποτελούν έναν ακόμη επεξεργασμένο υδατάνθρακα που στερείται πρωτεΐνης και ινών. Η Lambert προτείνει να προσθέτετε φακές, κοτόπουλο, τόφου ή φασόλια, μαζί με άφθονα λαχανικά.

Smoothies (Φρουτοχυμοί)

Τα smoothies συνήθως περιέχουν φρούτα, μερικά λαχανικά και άλλα θρεπτικά συστατικά, «αλλά οι υγρές θερμίδες είναι γενικά λιγότερο χορταστικές από τις στερεές τροφές, επειδή απαιτούν ελάχιστη μάσηση και καταναλώνονται γρήγορα, κάτι που ίσως δεν ενεργοποιεί αποτελεσματικά τα σήματα κορεσμού του εγκεφάλου», εξηγεί ο Collins.

Πώς να το κάνετε πιο χορταστικό: Εμπλουτίστε το smoothie με στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι, σπόρους chia και βρώμη. Αυτό αυξάνει την πρωτεΐνη και τις φυτικές ίνες, ενώ παρατείνει τον χρόνο κατανάλωσης.

Επιπλέον, αυτό βοηθά στην επιβράδυνση της απελευθέρωσης των σακχάρων από τα πολτοποιημένα φρούτα, υποστηρίζοντας πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, τονίζει η Van de Bor. Μπορείτε επίσης να το συνοδεύσετε με μια χούφτα ξηρούς καρπούς, όπως αμύγδαλα.

Μπάρες δημητριακών, ρυζογκοφρέτες ή κράκερς

«Οι μπάρες δημητριακών συχνά πλασάρονται ως υγιεινές επιλογές, ωστόσο μπορεί να είναι πλούσιες σε ζάχαρη και φτωχές σε πρωτεΐνη», λέει ο Collins. Ακόμα και όσες φέρουν την ένδειξη “υψηλή πρωτεΐνη” περιέχουν μερικές φορές μια μακρά λίστα πρόσθετων.

Παράλληλα, οι ρυζογκοφρέτες και τα κράκερ τείνουν να είναι εξαιρετικά χαμηλά σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. «Χωνεύονται γρήγορα και δεν προσφέρουν ικανοποίηση για πολύ», εξηγεί η Van de Bor. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να τα συνδυάζετε με:

Φυστικοβούτυρο ή αμυγδαλοβούτυρο

Χούμους

Τυρί κότατζ (cottage cheese)

Έξυπνοι συνδυασμοί για υγιεινά σνακ (από τη Lambert): Φέτες μήλου με φυστικοβούτυρο, γιαούρτι με μούρα, χούμους με μπισκότα βρώμης και λαχανικά, ή κράκερ με τυρί ή τόνο. Αυτοί οι συνδυασμοί εξασφαλίζουν σταθερά επίπεδα ενέργειας μέσα στην ημέρα.

Γιαούρτια με χαμηλά λιπαρά (Light)

Ορισμένες ποικιλίες χαμηλών λιπαρών μπορεί να έχουν λιγότερη πρωτεΐνη και υψηλότερη ποσότητα πρόσθετης ζάχαρης, «κάτι που δεν βοηθά καθόλου στη διαχείριση της πείνας», σημειώνει η Van de Bor. «Ένα πλήρες, απλό ελληνικό γιαούρτι με μούρα και σπόρους τείνει να είναι πολύ πιο χορταστικό, χάρη στον πανίσχυρο συνδυασμό πρωτεΐνης, καλών λιπαρών και φυτικών ινών».

Αλκοόλ με άδειο στομάχι

«Το αλκοόλ δεν προσφέρει διαρκή κορεσμό και στην πραγματικότητα μπορεί να ανοίξει την όρεξη», προειδοποιεί η Van de Bor. Η κατανάλωσή του παράλληλα με ένα ισορροπημένο γεύμα που περιέχει πρωτεΐνη και φυτικές ίνες κάνει σημαντική διαφορά. Φροντίζετε πάντα να τηρείτε τις επίσημες οδηγίες για την ασφαλή κατανάλωση αλκοόλ.