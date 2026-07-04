Μητροπολίτες: Πήρε ΦΕΚ το νέο πλαίσιο για τις αποδοχές – Αυτοί είναι νέοι μισθοί, τι θα ισχύσει για επιδόματα και έξτρα παροχές

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Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε το νέο πλάισιο για τους μισθούς των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, με την ενεργοποίηση του, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Βοηθών Επισκόπων.

Με τη δημοσίευση αυτή λοιπόν, τίθεται σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση για τις αποδοχές της Ανώτατης Εκκλησιαστικής ιεραρχίας, καθώς η σύνδεση γίνεται με το ανώτατο μισθολογικό όριο του Δημοσίου και παύουν να χορηγούνται όλα τα επιδόματα αλλά και οι έξτρα οικονομικές παροχές. Eιδικότερα:

Οι αποδοχές

Με βάση τη νέα νομοθεσία, οι μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου λαμβάνονται ως σημείο αναφοράς. Υπενθυμίζεται πως, σήμερα αυτές ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μικτά.

Σύμφωνα με αυτό το ποσό:

Οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και των εν ενεργεία και τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου. Δηλαδή στις 4.671,90 ευρώ μικτά μηνιαίως.

και των εν ενεργεία και τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου. Δηλαδή στις 4.671,90 ευρώ μικτά μηνιαίως. Το 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών θα παίρνουν οι Τιτουλάριοι και Βοηθοί Επίσκοποι. Αυτό αντιστοιχεί σε 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα.

Τα επιδόματα και οι έξτρα παροχές

Αξίζει να σημειωθεί πως με το εν λόγω πλαίσιο καταργείται κάθε πρόσθετη οικονομική παροχή, πέραν των βασικών αποδοχών. Ουσιαστικά καταργείται το προηγούμενο καθεστώς, με βάση το οποίο μπορούσαν να χορηγηθούν επιπρόσθετες αποζημιώσεις ή επιδόματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:

έξοδα παράστασης και κίνησης,

αποζημιώσεις για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια, επιτροπές ή συνοδικά όργανα,

κάθε άλλη πρόσθετη οικονομική ενίσχυση που προβλεπόταν από προγενέστερες διατάξεις.

Το νομοσχέδιο

Στο νομοσχέδιο επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Άρθρο 56: Αποδοχές Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος – Τροποποίηση άρθρου 145 ν. 4472/2017

Στο άρθρο 145 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί αποδοχών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) η παρ. 1 αντικαθίσταται,

β) η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 145 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 145 Αποδοχές

1. Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθορίζονται ως εξής:

α) Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών ορίζονται στο ύψος του ενενήντα τοις εκατό (90%) του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015

(Α’ 176), περί ανωτάτων ορίων αποδοχών.

β) Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές των Τιτουλάριων Επισκόπων και των Βοηθών Επισκόπων ορίζονται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των αποδοχών της περ. α).

2. Πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή.

3. [Καταργείται].»

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Σημειώνεται δε πως, σύμφωνα με το άρθρο 137 του νόμου, το νέο καθεστώς της μισθοδοσίας των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή, η εκκαθάριση των αποδοχών θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το νέο σύστημα υπολογισμού.