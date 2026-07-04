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Με τίτλο: «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια!» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στην «R».

– «Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα». Σε εκσκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστυλώματα του κτιρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων.

– Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους πέντε εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Αγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας – Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα drones και ο θόλος αεράμυνας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Οι επιδιώξεις της Τουρκίας ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

– Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Το “προφίλ” των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής οι ηθικοί αυτουργοί των επιθέσεων και η «δεξαμενή» των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 ατόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ΕΛ.ΑΣ. για την οργάνωση των τριών χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Ν.Δ. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με γκαζάκια τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά καμία καταδίκη!

– Στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογουμένους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου.

– ΑΚΤΟR – MOTOR OIL: Η χρυσή συμφωνία των δύο ομίλων. Πώς αλλάζει το τοπίο στην ενέργεια και στην κυκλική οικονομία το mega deal του Αλέξανδρου Εξάρχου με τον Iωάννη Β. Βαρδινογιάννη.

– Αναδρομικά έως 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους. Σε εξέλιξη οι πληρωμές για περίπου 370.000 δικαιούχους.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Αδωνις Γεωργιάδης, Μιχάλης Κατρίνης.

– Εταιρεία δολοφόνων της τουρκικής μαφίας. Στην ομάδα υποστήριξης του 28χρονου Τούρκου εκτελεστή των Εξαρχείων επικεντρώνονται οι νέες έρευνες της Αστυνομίας.