Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Η γεύση ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και αποτυπώνεται μέσα από τον φακό. Τα World Food Photography Awards, με χορηγό την Bimi®, συγκεντρώνουν κάθε χρόνο εικόνες από κάθε γωνιά της γης, αναδεικνύοντας τη μαγεία του φαγητού μέσα από στιγμές, χρώματα και πολιτισμούς. Από πολύβουες αγορές μέχρι καθημερινές τελετουργίες γύρω από το τραπέζι, οι βραβευμένες φωτογραφίες αποκαλύπτουν πως το φαγητό είναι πάντα μια παγκόσμια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί.

Την Κυριακή 5 Ιουλίου στο περιοδικό real taste & style, που κυκλοφορεί με τη Realnews.