Τηλεθέαση (3/7): Αυλαία για τα πρωινά – Ποια εκπομπή πήρε την πρωτιά;

Η ανάλυση τηλεθέασης της 3ης Ιουλίου αποκαλύπτει τους νικητές των πρωινών εκπομπών στο δυναμικό και το σύνολο κοινού, σηματοδοτώντας την αυλαία της τηλεοπτικής σεζόν. Η «Super Κατερίνα» κατέκτησε την κορυφή στο δυναμικό κοινό με 11,5%, ενώ οι «Αταίριαστοι» επικράτησαν στο σύνολο κοινού με 14,3%.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αυλαία έπεσε για τα πρωινά, με τις εκπομπές να δίνουν την τελευταία τους μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση της σεζόν.
  • Στο δυναμικό κοινό, η «Super Κατερίνα» βρέθηκε στην κορυφή με 11,5%.
  • Στο σύνολο κοινού, πρώτοι ήταν οι «Αταίριαστοι» με 14,3%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η τελευταία μάχη της πρωινής ζώνης για τους πίνακες της τηλεθέασης.

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Στο δυναμικό κοινό, η «Super Κατερίνα» βρέθηκε στην κορυφή με 11,5%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Το Ρετιρέ (Ε)» με 10,0%, ενώ το «Breakfast@Star» ακολούθησε με 8,5%. Στο σύνολο κοινού, πρώτοι ήταν οι «Αταίριαστοι» με 14,3%, με τη «Super Κατερίνα» να ακολουθεί με 12,5% και το «Breakfast@Star» να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με 9,6%.

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Super Κατερίνα 11,5%
2 Το Ρετιρέ (Ε) 10,0%
3 Breakfast@Star 8,5%
4 Ένας μήνας και κάτι (Ε) 7,4%
5 Το Πρωινό 6,9%
6 Αταίριαστοι 6,4%
7 Η Πολυκατοικία (Ε) 6,2%
8 10 παντού 3,0%

Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Αταίριαστοι 14,3%
2 Super Κατερίνα 12,5%
3 Breakfast@Star 9,6%
4 Το Ρετιρέ (Ε) 9,1%
4 Το Πρωινό 9,1%
6 10 παντού 8,6%
7 Ένας μήνας και κάτι (Ε) 5,9%
8 Η Πολυκατοικία (Ε) 5,7%

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