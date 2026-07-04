Τηλεθέαση (3/7): Αυλαία για τα πρωινά – Ποια εκπομπή πήρε την πρωτιά;

Η τελευταία μάχη της πρωινής ζώνης για τους πίνακες της τηλεθέασης.
Στο δυναμικό κοινό, η «Super Κατερίνα» βρέθηκε στην κορυφή με 11,5%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Το Ρετιρέ (Ε)» με 10,0%, ενώ το «Breakfast@Star» ακολούθησε με 8,5%. Στο σύνολο κοινού, πρώτοι ήταν οι «Αταίριαστοι» με 14,3%, με τη «Super Κατερίνα» να ακολουθεί με 12,5% και το «Breakfast@Star» να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με 9,6%.
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Super Κατερίνα
|11,5%
|2
|Το Ρετιρέ (Ε)
|10,0%
|3
|Breakfast@Star
|8,5%
|4
|Ένας μήνας και κάτι (Ε)
|7,4%
|5
|Το Πρωινό
|6,9%
|6
|Αταίριαστοι
|6,4%
|7
|Η Πολυκατοικία (Ε)
|6,2%
|8
|10 παντού
|3,0%
Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Αταίριαστοι
|14,3%
|2
|Super Κατερίνα
|12,5%
|3
|Breakfast@Star
|9,6%
|4
|Το Ρετιρέ (Ε)
|9,1%
|4
|Το Πρωινό
|9,1%
|6
|10 παντού
|8,6%
|7
|Ένας μήνας και κάτι (Ε)
|5,9%
|8
|Η Πολυκατοικία (Ε)
|5,7%