Τηλεθέαση (3/7): Αυλαία για τα πρωινά – Ποια εκπομπή πήρε την πρωτιά;

Η τελευταία μάχη της πρωινής ζώνης για τους πίνακες της τηλεθέασης.

Στο δυναμικό κοινό, η «Super Κατερίνα» βρέθηκε στην κορυφή με 11,5%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Το Ρετιρέ (Ε)» με 10,0%, ενώ το «Breakfast@Star» ακολούθησε με 8,5%. Στο σύνολο κοινού, πρώτοι ήταν οι «Αταίριαστοι» με 14,3%, με τη «Super Κατερίνα» να ακολουθεί με 12,5% και το «Breakfast@Star» να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με 9,6%.

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 Super Κατερίνα 11,5% 2 Το Ρετιρέ (Ε) 10,0% 3 Breakfast@Star 8,5% 4 Ένας μήνας και κάτι (Ε) 7,4% 5 Το Πρωινό 6,9% 6 Αταίριαστοι 6,4% 7 Η Πολυκατοικία (Ε) 6,2% 8 10 παντού 3,0%

Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο Κοινού (%)