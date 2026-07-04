Βίντεο: Το εντυπωσιακό άλμα φάλαινας στον Παγασητικό

Ένας ψαράς στον Παγασητικό δεν πίστευε στα μάτια του, όταν εντόπισε μια φάλαινα να κάνει άλματα από το νερό και κατάφερε με το κινητό του να καταγράψει το περιστατικό.

Το Fishing In Greece δημοσίευσε το βίντεο.

Οι εμφανίσεις φαλαινών στον Παγασητικό Κόλπο αποτελούν σπάνια αλλά καταγεγραμμένα φαινόμενα. Πρόσφατα καταγράφηκαν θεάσεις και εντυπωσιακά άλματα φάλαινας (όπως πτεροφάλαινας) στα ανοικτά του Βόλου και κοντά στην περιοχή Αγκίστρι. Τα κήτη αυτά εισέρχονται περιστασιακά στον κόλπο ακολουθώντας τα θαλάσσια ρεύματα ή αναζητώντας τροφή.

Δείτε το βίντεο: