Βίντεο: Το εντυπωσιακό άλμα φάλαινας στον Παγασητικό

Ένας ψαράς στον Παγασητικό Κόλπο κατέγραψε με το κινητό του το εντυπωσιακό άλμα μιας φάλαινας από το νερό. Οι εμφανίσεις φαλαινών στην περιοχή είναι σπάνια αλλά καταγεγραμμένα φαινόμενα, με πρόσφατες θεάσεις κοντά στον Βόλο και το Αγκίστρι, καθώς τα κήτη εισέρχονται περιστασιακά στον κόλπο αναζητώντας τροφή ή ακολουθώντας ρεύματα.

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Παγασητικός φάλαινα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας ψαράς στον Παγασητικό εντόπισε μια φάλαινα να κάνει άλματα από το νερό και κατάφερε να καταγράψει το περιστατικό με το κινητό του.
  • Το εντυπωσιακό βίντεο δημοσιεύτηκε από το Fishing In Greece, προκαλώντας αίσθηση.
  • Οι εμφανίσεις φαλαινών στον Παγασητικό Κόλπο αποτελούν σπάνια αλλά καταγεγραμμένα φαινόμενα, με πρόσφατες θεάσεις κοντά στον Βόλο και το Αγκίστρι.

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Ένας ψαράς στον Παγασητικό δεν πίστευε στα μάτια του, όταν εντόπισε μια φάλαινα να κάνει άλματα από το νερό και κατάφερε με το κινητό του να καταγράψει το περιστατικό.

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Το Fishing In Greece δημοσίευσε το βίντεο.

Οι εμφανίσεις φαλαινών στον Παγασητικό Κόλπο αποτελούν σπάνια αλλά καταγεγραμμένα φαινόμενα. Πρόσφατα καταγράφηκαν θεάσεις και εντυπωσιακά άλματα φάλαινας (όπως πτεροφάλαινας) στα ανοικτά του Βόλου και κοντά στην περιοχή Αγκίστρι. Τα κήτη αυτά εισέρχονται περιστασιακά στον κόλπο ακολουθώντας τα θαλάσσια ρεύματα ή αναζητώντας τροφή.

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Δείτε το βίντεο:

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