Κατερίνα Καινούργιου: «Αυτή η χρονιά θα είναι για πάντα χαραγμένη μέσα μου πολύ ξεχωριστά» – Τι είπε για το μέλλον της «Super Κατερίνας»

Η φετινή τηλεοπτική χρονιά ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την Κατερίνα Καινούργιου, αφού το μεγαλύτερο μέρος της το έζησε μαζί με την κόρη της, η οποία μεγάλωνε μέσα της και ήρθε στον κόσμο τον Απρίλιο. Η «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 3 Ιουλίου ολοκληρώθηκε για την φετινή σεζόν, με την οικοδέσποινα να εξομολογείται πως αυτή η σεζόν θα είναι «για πάντα χαραγμένη μέσα μου πολύ ξεχωριστά», και να ξεκαθαρίζει πως η ομάδα της θα παραμείνει ίδια και του χρόνου.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου είπε πως: «Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι αυτή η χρονιά ήταν πολύ σημαντική για εμένα. Δεν έχει να κάνει με την επιτυχία της εκπομπής. Και μηδέν να κάναμε, οι άνθρωποι εδώ, και της διοίκησης του σταθμού, μου στάθηκαν τόσο πολύ. Είναι μια χρονιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ήταν το όνειρο της ζωής μου να γίνω μανούλα, και ήρθα εδώ τον Σεπτέμβρη ούσα έγκυος, τον Απρίλιο έφερα το κοριτσάκι μου στον κόσμο, όλους αυτούς τους μήνες, όλοι οι άνθρωποι εδώ με πρόσεξαν πάρα πολύ.

Με απίστευτη κατανόηση, φροντίδα, είχα μια πολύ ωραία εγκυμοσύνη, και μια πολύ όμορφη μετά γέννα. Τώρα είμαι εδώ, μανούλα, και πιο ευτυχισμένη και πλήρης από ποτέ. Οπότε όσα πράγματα και αν κάνω τηλεοπτικά, είτε αυτά είναι επιτυχίες, είτε αποτυχίες, αυτή η χρονιά θα είναι για πάντα χαραγμένη μέσα μου πολύ ξεχωριστά».

«Η ομάδα αυτή που είδατε φέτος, αυτή θα είναι και του χρόνου. Είναι αυτό που λέμε: “Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει”. Και ο ALPHA το έχει αποδείξει αυτό, ότι του αρέσει να χτίζει αγαπημένες και όμορφες παρέες», τόνισε η παρουσιάστρια στη συνέχεια.