Τίνα Μεσσαροπούλου: Η πρώτη κουβέντα του συζύγου μου όταν μίλησε ήταν «Σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου»

«Η πρώτη κουβέντα του συζύγου μου όταν μίλησε ήταν «Σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου» γιατί τον ρωτούσα συνέχεια με αγαπάς» περιέγραψε η Τίνα Μεσσαροπούλου για τον Γιώργο Μυλωνάκη.

«Αυτή η σεζόν για μένα ήταν περίεργη, δεν θέλω να πω δύσκολη γιατί τα δύσκολα πέρασαν, οπότε θα μείνω στο περίεργη. Το Happy Day είναι η δεύτερη οικογένειά μου, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά. Όποια άλλη σκέψη είχα έφυγε» περιέγραψε.

«Θα περάσω ένα ανέμελο καλοκαίρι. Δεν θα κάνω τίποτα, θα κάθομαι σε μια ξαπλώστρα και δεν θα κουνάω ούτε το χέρι μου» πρόσθεσε.