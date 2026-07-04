Τίνα Μεσσαροπούλου: Η πρώτη κουβέντα του συζύγου μου όταν μίλησε ήταν «Σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου περιέγραψε τη συγκινητική στιγμή που ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, της είπε «Σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου» όταν μίλησε ξανά, έπειτα από μια περίοδο που τον ρωτούσε συνεχώς αν την αγαπά. Η ίδια χαρακτήρισε την τρέχουσα σεζόν ως «περίεργη», τονίζοντας τη σημασία του Happy Day ως δεύτερη οικογένειά της, και δήλωσε πως ανυπομονεί για ένα ανέμελο καλοκαίρι.

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Lifestyle

Τίνα Μεσσαροπούλου Γιώργος Μυλωνάκης
Φωτογραφία: Instagram/tinamess
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε την πρώτη κουβέντα του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, όταν μίλησε: «Σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου».
  • Η σεζόν που πέρασε ήταν «περίεργη» για την Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία χαρακτήρισε το Happy Day ως τη «δεύτερη οικογένειά» της.
  • Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι «θα περάσει ένα ανέμελο καλοκαίρι» χωρίς να κάνει τίποτα, απλά «θα κάθεται σε μια ξαπλώστρα».

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«Η πρώτη κουβέντα του συζύγου μου όταν μίλησε ήταν «Σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου» γιατί τον ρωτούσα συνέχεια με αγαπάς» περιέγραψε η Τίνα Μεσσαροπούλου για τον Γιώργο Μυλωνάκη.

«Αυτή η σεζόν για μένα ήταν περίεργη, δεν θέλω να πω δύσκολη γιατί τα δύσκολα πέρασαν, οπότε θα μείνω στο περίεργη. Το Happy Day είναι η δεύτερη οικογένειά μου, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά. Όποια άλλη σκέψη είχα έφυγε» περιέγραψε.

«Θα περάσω ένα ανέμελο καλοκαίρι. Δεν θα κάνω τίποτα, θα κάθομαι σε μια ξαπλώστρα και δεν θα κουνάω ούτε το χέρι μου» πρόσθεσε.

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