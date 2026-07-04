Κόστα Μπράβα: Έφτασε στα πρώτα σπίτια η φωτιά – Κάηκαν ήδη 24.000 στρέμματα

Η πυρκαγιά στην Κόστα Μπράβα παραμένει ενεργή σήμερα, αφού κατέστρεψε περίπου 2.300 εκτάρια και έφτασε σε σπίτια στο Καλόνγκε.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο La Bisbal d’Empordà της Χιρόνα και καίει την προστατευόμενη φυσική περιοχή Les Gavarres, έχει ήδη φτάσει σε σπίτια στην οικιστική περιοχή Cabanyes de Calonge. Ένα σπίτι έχει καεί και άλλα 12 έχουν υποστεί ζημιές στους κήπους και τους φράχτες τους, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάηκε επίσης ένα αγρόκτημα.

Η νύχτα ήταν τεταμένη καθώς η πυρκαγιά, αρχικά προκαλούμενη από τον άνεμο Tramuntana και αργότερα από τον άνεμο Marinada, καταπολεμάται από 400 πυροσβέστες καθώς και από τη Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης (UME . Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που επικαλείται η el pais, η πυρκαγιά έχει πλήξει μια περίμετρο 2.400 εκταρίων, δηλαδή 24.000 στρέμματα (με ορισμένες περιοχές εντός της περιμέτρου που δεν έχουν ακόμη φτάσει οι φλόγες, γνωστές ως «πράσινα νησιά»).

Ο επικεφαλής της καταλανικής κυβέρνησης χαρακτήρισε την πυρκαγιά «ανησυχητική» και τόνισε ότι «ο στόχος για το Σάββατο είναι η σταθεροποίηση της δεξιάς πλευράς για την ελαχιστοποίηση του δυναμικού της πυρκαγιάς».

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής, Ντέιβιντ Μπορέλ, εξήγησε νωρίς το πρωί του Σαββάτου ότι η νύχτα ήταν «πολύ φορτωμένη, καθώς η φωτιά έφτασε στην Καλόντζ και σε αρκετές κατοικημένες περιοχές, ειδικά στην Καμπανιές». «Έχουμε σταθεροποιήσει το 70% της δεξιάς πλευράς, η οποία πρέπει ακόμη να περιοριστεί στο Πουίγκ ντ’Αρκ», είπε, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα τώρα είναι να διατηρηθεί η περίμετρος της φωτιάς πριν από τους νότιους ανέμους του απογεύματος, οι οποίοι θα μπορούσαν να την διευρύνουν.