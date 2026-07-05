Ελληνική Λύση για Μητσοτάκη: «Υποκριτική συμπεριφορά με μακάβρια διάσταση»

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Είναι τέτοια η «θλίψη» και η «οργή» του πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες και την άνανδρη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, που το ίδιο απόγευμα παρέθεσε πολυτελές δείπνο σε διπλωμάτες» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, σχολιάζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης

Είναι τέτοια η «θλίψη» και η «οργή» του πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες και την άνανδρη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, που το ίδιο απόγευμα παρέθεσε πολυτελές δείπνο σε διπλωμάτες, ενώ χθες παρακολούθησε αγώνα αντισφαίρισης στο Λονδίνο.

Μιλάμε πλέον για υποκριτική συμπεριφορά με μακάβρια διάσταση.