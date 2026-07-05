Ελληνική Λύση για Μητσοτάκη: «Υποκριτική συμπεριφορά με μακάβρια διάσταση»

Η Ελληνική Λύση σχολιάζει την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καταγγέλλοντας «υποκριτική συμπεριφορά με μακάβρια διάσταση» για τις αντιδράσεις του σε τρομοκρατικές ενέργειες και δολοφονία στη Θεσσαλονίκη. Το κόμμα αναφέρεται συγκεκριμένα σε δείπνο με διπλωμάτες και παρακολούθηση αγώνα αντισφαίρισης από τον πρωθυπουργό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελληνική Λύση κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «υποκριτική συμπεριφορά με μακάβρια διάσταση», σχολιάζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπησή του.
  • Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «παρέθεσε πολυτελές δείπνο σε διπλωμάτες» το ίδιο απόγευμα με τις τρομοκρατικές ενέργειες και την δολοφονία στη Θεσσαλονίκη.
  • Επίσης, η Ελληνική Λύση τονίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «χθες παρακολούθησε αγώνα αντισφαίρισης στο Λονδίνο» εν μέσω της υποτιθέμενης «θλίψης» και «οργής» του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Είναι τέτοια η «θλίψη» και η «οργή» του πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες και την άνανδρη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, που το ίδιο απόγευμα παρέθεσε πολυτελές δείπνο σε διπλωμάτες» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, σχολιάζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης

Είναι τέτοια η «θλίψη» και η «οργή» του πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες και την άνανδρη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, που το ίδιο απόγευμα παρέθεσε πολυτελές δείπνο σε διπλωμάτες, ενώ χθες παρακολούθησε αγώνα αντισφαίρισης στο Λονδίνο.

Μιλάμε πλέον για υποκριτική συμπεριφορά με μακάβρια διάσταση.

 

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