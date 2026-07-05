Αχαΐα: 14χρονος δέχθηκε επίθεση από 4 άτομα – Τι ερευνά η Αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για περιστατικό επίθεσης σε βάρος 14χρονου που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ανήλικος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τέσσερις νεαρούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Η καταγγελία για το περιστατικό έγινε από τη μητέρα του 14χρονου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και τα κίνητρα των εμπλεκομένων.