Κούβα: Πανεθνικό μπλακ άουτ εν μέσω ενεργειακής κρίσης και κυρώσεων των ΗΠΑ

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Η Κούβα αντιμετώπισε ένα πανεθνικό μπλακ άουτ τη Δευτέρα, καθώς βιώνει μια συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε από τον αποτελεσματικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στις μεταφορές καυσίμων.

Το υπουργείο Ενέργειας της Κούβας δήλωσε ότι το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο είχε υποστεί ολική κατάρρευση. Ο διαχειριστής του δικτύου της χώρας ανέφερε ότι διερευνά την αιτία.

Ο υπουργός Ενέργειας Βιθέντε ντε λα Ο’ Λέβι δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι εργάζονται για την αποκατάσταση και ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει «μικροσυστήματα» έκτακτης ανάγκης που τροφοδοτούν ζωτικές υπηρεσίες.

Están activados los protocolos para la recuperación del Sistema Eléctrico 🇨🇺

Ya funcionan microsistemas en toda #Cuba y se siguen protegiendo servicios vitales, en medio de esta compleja situación agravada por el cerco energético que enfrentamos. — Vicente de la O Levy (@VicentedelaO2) July 6, 2026



Η Κούβα έχει βιώσει αρκετές διακοπές ρεύματος σε εθνικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, καθώς οι παλαιωμένες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση.

Η ενεργειακή κρίση της χώρας επιδεινώθηκε φέτος, αφότου οι ΗΠΑ ανάγκασαν τους κύριους προμηθευτές της Κούβας να σταματήσουν τις αποστολές πετρελαίου. Τον Μάρτιο, υπήρξαν τουλάχιστον δύο ολικές διακοπές ρεύματος μέσα σε μια εβδομάδα.

«Οι ΗΠΑ προσπαθούν να προκαλέσουν κοινωνική έκρηξη μέσω ασφυξίας»

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ επέκρινε τις ΗΠΑ για το μπλοκάρισμα των εισαγωγών καυσίμων από το X, ισχυριζόμενος ότι η Ουάσινγκτον προσπαθεί να προκαλέσει «κοινωνική έκρηξη μέσω ασφυξίας».

Η ενεργειακή κρίση του νησιού έχει επιβαρύνει βασικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, οι μεταφορές και η ιατρική. Οι νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ έχουν επίσης επιδεινώσει περαιτέρω την κουβανική οικονομία και εμπόδισαν πολλούς τουρίστες να επισκεφθούν το νησί.

Οι ΗΠΑ λένε ότι ο οικονομικός ασφυκτικός περιορισμός έχει ως στόχο να αναγκάσει την κουβανική κυβέρνηση να ανοίξει το ερμητικό πολιτικό σύστημα του νησιού και να επιτρέψει τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Τον περασμένο μήνα, η Εθνοσυνέλευση της Κούβας ενέκρινε ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στο άνοιγμα της οικονομίας της. Ο υπουργός εξωτερικού εμπορίου δήλωσε στο CNN ότι τα μέτρα δεν ψηφίστηκαν ως απάντηση σε εξωτερικές πιέσεις.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ περιέγραψε τις μεταρρυθμίσεις ως «μέτρια, καθυστερημένα και τελικά επιφανειακά σημάδια καπνού» από την κυβέρνηση.

Αμερικανοί και Κουβανοί αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει πολλές συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες. Τον Μάιο, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, συναντήθηκε με τους αρχηγούς των μυστικών υπηρεσιών της Κούβας στην Αβάνα, και ο διοικητής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ συναντήθηκε με ανώτερους Κουβανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους στην περίμετρο του Ναυστάθμου στον Κόλπο του Γκουαντάναμο.

Οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει Κουβανούς αξιωματούχους ότι φιλοξενούν ρωσικές και κινεζικές θέσεις παρακολούθησης στο νησί και ότι παρεμποδίζουν τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Η Κούβα αρνείται τους ισχυρισμούς και έχει αντιδράσει στις ΗΠΑ.

Όταν το CNN ρώτησε τον Υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και Επενδύσεων της Κούβας, Όσκαρ Πέρες-Ολίβα Φράγκα, για την ανθρωπιστική κρίση του νησιού, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για συλλογική τιμωρία, λέγοντας: «Αυτό που συμβαίνει σήμερα εναντίον του λαού μας είναι γενοκτονία».