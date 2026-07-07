Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Η νέα αρχιτεκτονική Ασφάλειας και οι στρατηγικές επιλογές για την Ελλάδα

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία η διεθνής ασφάλεια χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονες κρίσεις στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στη θαλάσσια περιφέρεια της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. Η σημασία της δεν περιορίζεται στις πολιτικές δηλώσεις περί συλλογικής άμυνας. Το ουσιαστικό διακύβευμα αφορά στην αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ισχύος της Συμμαχίας, την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης και την προσαρμογή στις τεχνολογικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Η επαναβεβαίωση του Άρθρου 5 αποτελεί τον βασικό πολιτικό στόχο. Ωστόσο, οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στην εφαρμογή των νέων αμυντικών στόχων, στη διατήρηση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, στη διαχείριση των επιπτώσεων της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και στην ενίσχυση της αποτροπής σε ολόκληρη την ανατολική και νοτιοανατολική πτέρυγα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το NATO Defence Industry Forum. Η αύξηση των αμυντικών επενδύσεων δημιουργεί μια νέα αγορά για κοινή παραγωγή πυρομαχικών, συστημάτων αεράμυνας, πυραυλικών δυνατοτήτων, τεχνητής νοημοσύνης, λογισμικού διοίκησης και ελέγχου, μη επανδρωμένων συστημάτων, αισθητήρων και τεχνολογιών διττής χρήσης. Η βιομηχανική επάρκεια μετατρέπεται σε στοιχείο αποτροπής και όχι απλώς οικονομικής ανάπτυξης.

Οι επιδιώξεις της Τουρκίας

Η Τουρκία αναμένεται να αξιοποιήσει τη Σύνοδο για να ενισχύσει τη θέση της ως στρατηγικός κόμβος της νοτιοανατολικής πτέρυγας. Πέρα από τη διπλωματική προβολή, θα επιδιώξει μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιρειών της στις νέες αλυσίδες παραγωγής, συμπαραγωγές με ευρωπαϊκές βιομηχανίες και διεύρυνση των εξαγωγών της σε UAV, ηλεκτρονικό πόλεμο, ναυτικά συστήματα και αεροδιαστημικές εφαρμογές. Η προσπάθεια αυτή συνδέεται με τη γενικότερη επιδίωξη ανάδειξης της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας σε βασικό προμηθευτή της Συμμαχίας.

Παράλληλα, η Άγκυρα αναμένεται να υποστηρίξει αλλαγές στη στρατιωτική διάταξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Η συζήτηση αφορά στη στρατηγική κινητικότητα, την προτοποθέτηση εξοπλισμού, τη διασύνδεση λιμένων, αεροδρομίων και σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και τη δημιουργία κατανεμημένων επιχειρησιακών υποδομών υψηλής ετοιμότητας αντί αποκλειστικής εξάρτησης από λίγες μεγάλες βάσεις. Η λογική του distributed basing αυξάνει την επιβιωσιμότητα των δυνάμεων και μειώνει την ευπάθεια σε πλήγματα μεγάλης ακρίβειας.

Οι αλλαγές αυτές συνδέονται με το NATO Force Model και τον NATO Defence Planning Process, που δίνουν έμφαση στη διαθεσιμότητα δυνάμεων, στη διαλειτουργικότητα, στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων και στη δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης στρατιωτικών σχηματισμών. Παράλληλα, οι Multi-Domain Operations συνδυάζουν επιχειρήσεις σε ξηρά, θάλασσα, αέρα, κυβερνοχώρο και διάστημα, αξιοποιώντας δίκτυα ISR, τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποιημένη υποστήριξη αποφάσεων.

Η Μαύρη Θάλασσα, η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή αντιμετωπίζονται πλέον ως ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η προστασία θαλάσσιων γραμμών επικοινωνίας, ενεργειακών διαδρόμων, υποθαλάσσιων καλωδίων και κρίσιμων υποδομών αποτελεί κοινή προτεραιότητα, καθώς οι υβριδικές απειλές και οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται.

Ευκαιρίες για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ευκαιρίες. Η Αλεξανδρούπολη μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της ως κόμβος στρατηγικής κινητικότητας προς τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να λειτουργήσει ως κέντρο διοικητικής μέριμνας και εφοδιαστικής υποστήριξης, ενώ η Σούδα διατηρεί τη σημασία της για επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Βόρεια Ελλάδα συνολικά αποκτά μεγαλύτερη αξία λόγω των συνδυασμένων χερσαίων, σιδηροδρομικών και θαλάσσιων υποδομών.

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία πρέπει να επιδιώξει ενεργή συμμετοχή στα νέα προγράμματα της Συμμαχίας. Η ανάπτυξη δυνατοτήτων σε UAV, anti-UAV, κυβερνοασφάλεια, λογισμικό, αισθητήρες, ηλεκτρονικά, πυρομαχικά ακριβείας και τεχνολογίες διττής χρήσης μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και να μειώσει εξαρτήσεις. Παράλληλα απαιτείται στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και ιδιωτικής βιομηχανίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, η Ελλάδα οφείλει να καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια, την προστασία κρίσιμων υποδομών, την ενεργειακή ανθεκτικότητα, τη στρατιωτική κινητικότητα και τη διασύνδεση ΝΑΤΟ–ΕΕ. Η χώρα δεν πρέπει να περιοριστεί στον ρόλο του αξιόπιστου συμμάχου αλλά να επιδιώξει ρόλο διαμορφωτή πολιτικής.

Συμπερασματικά, η Σύνοδος της Άγκυρας θα κριθεί από τις αποφάσεις για τις επενδύσεις, την αμυντική παραγωγή, τις επιχειρησιακές υποδομές και την τεχνολογική προσαρμογή της Συμμαχίας. Για την Ελλάδα, η πραγματική πρόκληση είναι να μετατρέψει το γεωγραφικό της πλεονέκτημα σε διαρκή στρατηγική επιρροή, επενδύοντας στην καινοτομία, στην αμυντική βιομηχανία και στην ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Γράφει ο Δρ. Μάριος Π. Ευθυμιόπουλος