Λαμία: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό 2 τουριστών στο φαράγγι της Δίβρης

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο νεαρών τουριστών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι της Δίβρης βόρεια της Λαμίας, το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7).

Οι δύο τουρίστες από την Ουγγαρία, ηλικίας 19 και 20 ετών, έφτασαν σε σημείο που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν πίσω και αναζήτησαν βοήθεια από το «112».

Το μονοπάτι που ενώνει το παλιό υδραγωγείο Λαμίας και τον Ξηριά, με τον Άγιο Νικόλαο Δίβρης όπου βρίσκεται και το φαράγγι, είναι μιας μέτριας δυσκολίας πεζοπορική διαδρομή κυρίως για τη μεγάλη υψομετρική διαφορά (πάνω από 700 μέτρα). Στην περίπτωση των δύο εκδρομέων όμως δεν ακολουθήθηκε το μονοπάτι και βρέθηκαν σε αδιέξοδο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τρία άτομα, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, από την Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μαζί με τέσσερις πυροσβέστες από την Π.Υ. Λαμίας, οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν τους δύο νεαρούς, που ήταν αρκετά ταλαιπωρημένοι και από τη ζέστη που επικρατούσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport οι δύο νεαροί είχαν ταξιδεύσει από Αθήνα και αναζήτησαν τους καταρράκτες του Ξηριά, που φαίνονται στους χάρτες google. Έτσι ακολούθησαν τον χείμαρρο από την Αγία Παρασκευή και εγκλωβίστηκαν σε βράχια και πουρνάρια που υπάρχουν στο τελείωμα του φαραγγιού, το οποίο ευτυχώς αυτή την περίοδο δεν έχει νερό.

Η περιπέτειά τους έληξε μετά τις 7 χθες το απόγευμα, καθώς με τη συνοδεία των πυροσβεστών πήραν τον δρόμο για ασφαλές σημείο και συγκεκριμένα για το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.