Θεσσαλονίκη: Νεκρή 23χρονη σε διαμέρισμα στη Νεάπολη – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Μια 23χρονη από τη Βουλγαρία, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Από τα πρώτα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για τη διαπίστωση της αιτίας θανάτου.

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Κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση μιας 23χρονης από τη Βουλγαρία, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί τα τελευταία 24ωρα, στη Θεσσαλονίκη.
  • Ένα οικείο της πρόσωπο την εντόπισε νεκρή στο διαμέρισμά της στη Νεάπολη, ενημερώνοντας τις αστυνομικές αρχές.
  • Από τα πρώτα στοιχεία δεν φαίνονται ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για την αιτία θανάτου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση μιας 23χρονης από τη Βουλγαρία, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί τα τελευταία 24ωρα, στη Θεσσαλονίκη.

Οι γονείς αναζητούσαν την κόρη τους, χωρίς αποτέλεσμα, κι έτσι ένα οικείο της πρόσωπο που ανησυχούσε για την τύχη της μετέβη χθες το μεσημέρι στο διαμέρισμά της, που βρίσκεται στην περιοχή της Νεάπολης. Δυστυχώς, εντόπισε νεκρή την 23χρονη και ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος προχώρησε σε μακροσκοπική εξέταση της σορού. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, δεν φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, αναμένονται και τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου της νεαρής γυναίκας.

 

 

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