Πέθανε η σκυλίτσα – διασώστρια της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης: «Καλό ταξίδι Ελπίδα, σε ευχαριστούμε»

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Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της «Ελπίδας», της σκυλίτσας της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης, που επί εννέα χρόνια συμμετείχε σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αγνοουμένων σε όλο το νησί.

Η σκυλίτσα διασώστρια πέθανε σε ηλικία 12 ετών, από παθολογικά αίτια, προκαλώντας την συγκίνηση των ανθρώπων της 3ης ΕΜΑΚ, που την αποχαιρέτησαν για την πολυετή προσφορά της στο Πυροσβεστικό Σώμα και την κοινωνία.

Η «Ελπίδα», τύπου γερμανικού ποιμενικού, ήταν ειδικά εκπαιδευμένη στην έρευνα και διάσωση αγνοουμένων και υπηρέτησε επί εννέα χρόνια ως επιχειρησιακό μέλος της 3ης ΕΜΑΚ, συμμετέχοντας σε δεκάδες αποστολές σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.

«Σε ευχαριστούμε»

Μετά την αποστρατεία της, τη φροντίδα της ανέλαβε υπάλληλος της 3ης ΕΜΑΚ, ο οποίος την φιλοξένησε στο σπίτι του, προσφέροντάς της τη ζωή που, όπως επισημαίνει, άξιζε ένας σκύλος με τόσο μεγάλη προσφορά.

Όπως αναφέρει ο φροντιστής της, Υπαρχιπυροσβέστης Αντώνης Τζομπανάκης, κατά τη φιλοξενία της η «Ελπίδα» επιβεβαίωσε τον ξεχωριστό χαρακτήρα της, αποτελώντας ισότιμο μέλος της οικογένειας.

«Ελπίδα, είμαστε σίγουροι ότι μόνο κάπου καλά και γαλήνια μπορεί να βρίσκεσαι και πάνω απ’ όλα σε ευχαριστούμε τόσο για τις υπηρεσίες που προσέφερες αλλά περισσότερο για τη φιλία και την ανιδιοτέλειά σου», αναφέρει, αποχαιρετώντας τη σκυλίτσα που αφιέρωσε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της στην προσφορά και τη διάσωση ανθρώπων.

«Αυτός ο επίλογος ήταν βροντερός από θλίψη»

Με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια αποχαιρετά την «Ελπίδα» και ο συνοδός-χειριστής διασωστικού σκύλου της 3ης ΕΜΑΚ, αρχιπυροσβέστης Δημήτρης Σπηλιωτάκης:

«Κάποιοι τα ονομάζουν ζώα συντροφιάς.

Κάποιοι άλλοι τα χειρίζονται σαν ζώα εργασίας…

Είναι όμως και κάποιοι άνθρωποι που διακρίνουν μέσα από αυτά μια ακόμα ζωούλα του Θεού. Μια ψυχούλα που μας βλέπει μέσα από αυτά τα μάτια χωρίς ανιδιοτέλεια.

Μια ψυχούλα που δεν περιμένει από εμάς τίποτα άλλο από λίγη τροφή και νεράκι, για να μας δώσει το πιο πολυτιμότερο πράγμα: Αφοσίωση και αγάπη.

Μια τέτοια ψυχούλα του Θεού ήταν και η “Ελπίδα”, ένα σκυλί που τον περισσότερο χρόνο της ζωής του τον πέρασε στην προσφορά. Ένα σκυλί που λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έδειξε από μικρό, επιλέχτηκε να γίνει διασωστικός σκύλος.

Ήρεμος χαρακτήρας, αφοσιωμένος και παθιασμένος για ό,τι έκανε. Ισορροπημένος χαρακτήρας, ικανός 100% για τον ρόλο του διασώστη.

Μαζί λειτουργούσαμε σαν ομάδα.

Μετείχαμε σε αρκετές έρευνες, περπατήσαμε μαζί αρκετά χιλιόμετρα, διασχίζοντας κάμπους και βουνά.

Ήταν πάντα εκεί ένας ακούραστος εργάτης, ένας συνεργάτης, ένας συνάδερφος με κοινό σκοπό και στόχο.

Πάντα την προσφορά.

Λένε η ζωή μας κρίνεται από τον επίλογο, τον απολογισμό μας.

Και αυτός ο επίλογος ήταν βροντερός από θλίψη.

Πολλά τα μηνύματα αγάπης από τους συναδέλφους πυροσβέστες..

Ευχαριστώ πολύ τον φίλο και συνάδερφο Αντώνη Τσομπανάκη, γιατί πρόσφερε σε αυτήν την ψυχούλα μια δεύτερη αγκαλιά μετά τη συνταξιοδότησή της.

Πήρε ως το τέλος την αγάπη που τόσο έδινε όσο ήταν εν ζωή.

Καλό ταξίδι στο φως.

Πιστεύω ότι κάναμε τα πάντα να σου προσφέρουμε μια αξιοπρεπή ζωή, σαν ανταμοιβή στην αγάπη, την προσφορά, και την αφοσίωση που μας έδωσες…», καταλήγει ο κ. Σπηλιωτάκης.

Με πληροφορίες από Νέα Κρήτη, cretalive