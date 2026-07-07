Βαρύ πένθος για τον Νίκο Μωραΐτη: Πέθανε η μητέρα του – «Ξημερώνει η πιο δύσκολη ημέρα»

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Βαρύ πένθος για τον Νίκο Μωραΐτη, καθώς πέθανε η μητέρα του. Ο στιχουργός είπε το δικό του συγκινητικό «αντίο» μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Ανέβασε μια φωτογραφία τους από τότε που ο ίδιος ήταν παιδί και έγραψε μεταξύ άλλων: «Ξημερώνει η πιο δύσκολη ημερα».

Στη συνέχει γράφει για τη λέξη μαμά: «Τι ωραία που ηχούσε αυτή η λέξη που δεν θα ξαναπώ».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη

«Ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα.

Κι εγώ είμαι ξαφνικά ένα μωράκι στα χέρια της μάνας του.

Που θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να παραλάβει τη σορό της μάνας του.

Μαμά.

Τι ωραία που η ηχούσε αυτή η λέξη που δεν θα ξαναπώ.

Τι όμορφη που ήσουν. Σε χάζευα. Καμάρωνα που είχα την πιο όμορφη μαμά.

Καμάρωνα τα ταλέντα σου. Και που σε θαύμαζαν για όλα αυτά που έφτιαχνες με τα λεπτά νευρώδη χέρια σου.

Σ’ αγαπώ.

Και τώρα ξημερώνει η πιο δύσκολη μέρα.

*Φίλοι, μη με καλέσετε στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Θα σας ενημερώσω από εδώ. Ευχαριστώ για την κατανόηση».