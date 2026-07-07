Συρία: Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι «σώος και αβλαβής», ανακοίνωσε το Ελιζέ μετά τις εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο του

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Διεθνή Νέα

Συρία
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι «σώος και αβλαβής», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων, προσθέτοντας ότι ο Γάλλος πρόεδρος συνεχίζει την επίσκεψή του στη Δαμασκό, μετά τις εκρήξεις.
  • Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο όπου διανυκτέρευσε ο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας.
  • Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και η άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons. Ο Πρόεδρος Μακρόν έφτασε με ασφάλεια στο προεδρικό μέγαρο της Συρίας.

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Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι «σώος και αβλαβής», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων, προσθέτοντας ότι ο Γάλλος πρόεδρος συνεχίζει την επίσκεψή του στη Δαμασκό, μετά τις εκρήξεις. Έφτασε στην πρωτεύουσα της Συρίας τη Δευτέρα, συνοδευόμενος από αρκετούς Γάλλους επιχειρηματίες.

Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο όπου διανυκτέρευσε ο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας που μίλησε στο AFP.

Ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη δυτικού ηγέτη στη Συρία από τότε που ο ισλαμιστικός συνασπισμός ανέλαβε την εξουσία. Μάρτυρες είδαν καπνό να υψώνεται από μια περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο.


Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και η άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, διευκρίνισε η πηγή. Σύμφωνα με δημοσιογράφο της Le Figaro στη Δαμασκό, ο Πρόεδρος Μακρόν έφτασε με ασφάλεια στο προεδρικό μέγαρο της Συρίας, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Άχμεντ αλ-Σαράα πριν συμμετάσχει σε συνάντηση με επιχειρηματίες.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε καφέ κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο στη Δαμασκό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 άτομα και τραυματίζοντας 20.

 

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