LIVE: Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ ξεκινά με επίκεντρο τις αμυντικές δαπάνες καθώς αναμένεται συνάντηση Ζελένσκι και Τραμπ

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Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σχέδια για επενδύσεις σε αντι-drones και δυνατότητες επιτήρησης. Ανακοινώθηκαν νέες επενδύσεις με διαφημιστικά βίντεο που συνοδεύονται από δυναμική μουσική, συμπεριλαμβανομένων 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δυνατότητες κατά των drones.
Η συμμαχία θα αγοράσει επίσης έως και 10 Saab GlobalEye για να αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης AWACS, δήλωσε ο Ρούτε, επιλέγοντας τη σουηδική εταιρεία αντί της αμερικανικής κατασκευάστριας αεροπλάνων Boeing, ανέφερε το Reuters.
Το ΝΑΤΟ θα αγοράσει επίσης έως και πέντε drones επιτήρησης μεγάλου υψομέτρου Northrop Grumman MQ-4C Triton, με τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία να υπογράφουν επιστολή προθέσεων για την αγορά.
Οι σύμμαχοι θα συνεργαστούν επίσης για την απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση αποθεμάτων κρίσιμων αμυντικών υλικών, δήλωσε ο Ρούτε.