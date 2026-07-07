LIVE: Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ ξεκινά με επίκεντρο τις αμυντικές δαπάνες καθώς αναμένεται συνάντηση Ζελένσκι και Τραμπ

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του  προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν στην Άγκυρα της Τουρκίας σήμερα και αύριο για τον τελευταίο γύρο συνομιλιών για τη διατλαντική άμυνα.

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Διεθνή Νέα

ΝΑΤΟ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΓΚΥΡΑ
Φωτογραφία: ΑΡ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΝΑΤΟ ανακοινώνει σχέδια για επενδύσεις σε αντι-drones και δυνατότητες επιτήρησης, με νέες επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δυνατότητες κατά των drones.
  • Η συμμαχία θα αγοράσει επίσης έως και 10 Saab GlobalEye για να αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης AWACS.
  • Το ΝΑΤΟ θα αγοράσει επίσης έως και πέντε drones επιτήρησης μεγάλου υψομέτρου Northrop Grumman MQ-4C Triton.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η συνάντηση των 32 κρατών μελών έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη συμμαχία μετά τις εντάσεις με τις ΗΠΑ για το Ιράν και τη Γροιλανδία.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του  προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν στην Άγκυρα της Τουρκίας σήμερα και αύριο για τον τελευταίο γύρο συνομιλιών για τη διατλαντική άμυνα.

Οι τελευταίες εξελίξεις

  • Ζελένσκι: Ελπίζω σε «μια ισχυρή και παραγωγική σύνοδο κορυφής»

    Σε μια ανάρτηση στο X, ο Ζελένσκι είπε ότι «σημαντική δουλειά βρίσκεται μπροστά» στην τουρκική πρωτεύουσα, καθώς ελπίζει σε «μια ισχυρή και παραγωγική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ».

    « Χρειάζονται τώρα αποφάσεις που θα παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στον λαό μας, περισσότερες δυνατότητες για την άμυνά μας και ακόμη ισχυρότερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ Ουκρανίας, Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών».

    Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα παραστεί σε «σχεδόν είκοσι» διμερείς συναντήσεις και θα υπογράψει «νέες συμφωνίες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη», με έμφαση στην ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας εν μέσω συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων.

    «Νέα συστήματα, πύραυλοι για αυτά και το ζήτημα των αδειών παραγωγής – όλα αυτά είναι η προτεραιότητά μας», είπε.

  • Ο Ζελένσκι έφτασε στην Άγκυρα

    Το αεροσκάφος του Ζελένσκι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα, όπου τον υποδέχτηκαν ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι και άλλοι αξιωματούχοι.

  • Γκιουλέρ: Η δαπάνη χρημάτων από μόνη της δεν παράγει αποτροπή

    Η Τουρκία χαιρετίζει την αυξανόμενη δέσμευση μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά οι υψηλότεροι προϋπολογισμοί πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες στρατιωτικές δυνατότητες, εκπαιδευμένο προσωπικό και ανθεκτικές αμυντικές βιομηχανίες, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

    Ο Γκιουλέρ τόνισε ότι «η αύξηση των αμυντικών δαπανών είναι σημαντική, ωστόσο η δαπάνη χρημάτων από μόνη της δεν παράγει αποτροπή».

 

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα αγοράσει έως και πέντε drones παρακολούθησης Triton

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Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σχέδια για επενδύσεις σε αντι-drones και δυνατότητες επιτήρησης. Ανακοινώθηκαν νέες επενδύσεις με διαφημιστικά βίντεο που συνοδεύονται από δυναμική μουσική, συμπεριλαμβανομένων 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δυνατότητες κατά των drones.

Η συμμαχία θα αγοράσει επίσης έως και 10 Saab GlobalEye για να αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης AWACS, δήλωσε ο Ρούτε, επιλέγοντας τη σουηδική εταιρεία αντί της αμερικανικής κατασκευάστριας αεροπλάνων Boeing, ανέφερε το Reuters.

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Το ΝΑΤΟ θα αγοράσει επίσης έως και πέντε drones επιτήρησης μεγάλου υψομέτρου Northrop Grumman MQ-4C Triton, με τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία να υπογράφουν επιστολή προθέσεων για την αγορά.

Οι σύμμαχοι θα συνεργαστούν επίσης για την απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση αποθεμάτων κρίσιμων αμυντικών υλικών, δήλωσε ο Ρούτε.

ΝΑΤΟ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΓΚΥΡΑ

 

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