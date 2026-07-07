Καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης ζητεί παραίτηση Φάμελλου και θέτει υποψηφιότητα για την ηγεσία – Το αίτημα Παππά για σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας

Σκηνικό σύγκρουσης διαμορφώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς η εσωκομματική αντιπαράθεση κορυφώνεται με επίδικο τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα απέναντι στην «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το Σάββατο θα είναι καθοριστική, με τον Παύλο Πολάκη να ετοιμάζεται να ζητήσει επισήμως την αντικατάσταση του Σωκράτη Φάμελλου και τη διεξαγωγή εκλογών.

Παρά το γεγονός ότι η Κεντρική Επιτροπή είχε αρχικά εγκρίνει τη στήριξη του πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού, τα δεδομένα στο μεσοδιάστημα έχουν ανατραπεί σημαντικά, μετά τις αποχωρήσεις του Γιώργου Καραμέρου, του Κώστα Ζαχαριάδη και της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και άλλων από το κόμμα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αρκετά ακόμη στελέχη εξετάζουν την επόμενες μέρες να ανακοινώσουν την «έξοδό» τους από τον ΣΥΡΙΖΑ με το «βλέμμα» στραμμένο στην ΕΛΑΣ.

Προαναγγέλλει υποψηφιότητα για την ηγεσία ο Πολάκης

Ρόλο στις εξελίξεις θα παίξει και η στάση του ανεξάρτητου βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη, ο οποίος ήδη δήλωσε παρών στις εξελίξεις και, όπως όλα δείχνουν, θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, την ώρα που κορυφαία στελέχη, όπως ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, προκρίνουν τη λύση μιας συλλογικής ηγεσίας.

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ,το Σάββατο η μάχη θα είναι ή ταν ή επί τας! Το δίλημμα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι. Να μην λείψει κανείς!» έγραψε ο κ. Πολάκης σε ανάρτησή του, προαναγγέλλοντας τις κινήσεις του.

Πυρά κατά Φάμελλου

Ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στο Ναυτεμπορική tv, έθεσε ευθέως θέμα αλλαγής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ και προανήγγειλε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κόμματος. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για «πρωτοφανή κατάσταση στα πολιτικά χρονικά». «Δηλαδή, να υπάρχει πρόεδρος κόμματος και μία απόφαση κεντρικής επιτροπής που να λέει ότι θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά» είπε και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Σωκράτη Φάμελλο, μιλώντας για «κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας».

Μάλιστα, αναφέρθηκε στις εσωκομματικές εκλογές τονίζοντας ότι «την εκλογή του, του τη χάρισα γιατί δεν πήγα στο δεύτερο γύρο σε μία προσπάθεια να υπάρξει ενότητα, που δεν υπήρξε καμία διάθεση ενότητας από την μεριά του, αλλά μία μονόχνοτη κακομοιριά».

«Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα», είπε ο βουλευτής Χανίων σημειώνοντας πως «αν εκπεμφθεί ένα πολύ καθαρό μήνυμα, βαθιών προγραμματικών αλλαγών, που έχει ανάγκη η χώρα και που πάνω σε αυτή θα υπάρξει η όποια συνεργασία και ανασύνθεση του προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου, για μία κυβερνητική προσπάθεια, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Θα χτυπάει ποσοστά που κανείς σήμερα δεν τα φαντάζεται, γιατί το δυναμικό της Αριστεράς υπάρχει και περιμένει».

«Πρέπει να επιστρέψω άμεσα στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει η ΚΕ μία απόφαση που να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, δηλαδή να αναιρεθεί η προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης. Ύστερα από αυτό εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελλος και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας», τόνισε και ξεκαθάρισε: «Σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας».

Επιπλέον, απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο είπε «άμα το στηρίζεις (την ΕΛΑΣ) παραιτήσου και πήγαινε εκεί και να δούμε αν θα σε πάρει, στον εξώστη σε έβαλε».

Το αίτημα Παππά για τη λίστα των μελών της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ώρα ο Νίκος Παππάς θα υποβάλει εντός της ημέρας αίτημα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με το οποίο θα ζητεί την άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, καθώς και τη δημοσιοποίηση της λίστας με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μετά το κύμα παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων που τροποποίησαν τη σύνθεσή της. Η επιστολή θα απευθύνεται τόσο στον Σωκράτη Φάμελλο όσο και στην αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά.

Ο πρώην υπουργός μιλώντας τη Δευτέρα στον Real FM και τους Γιώργο Παγάνη και Ρίτσα Μπιζόγλη τόνισε την ανάγκη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να οδηγήσει σε σαφείς αποφάσεις για τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, υπό το φως των τελευταίων πολιτικών δεδομένων, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και προσπάθεια σύνθεσης.

«Η προηγούμενη απόφαση δεν έχει καταφέρει να αποτρέψει κάποιες προειλημμένες αποφάσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπό το φως των νέων εξελίξεων, θα πρέπει να επικαιροποιήσει την τακτική του», ανέφερε ο κ. Παππάς. Όπως σημείωσε, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα «θα πρέπει να αξιολογηθεί και να χαράξουμε τον δρόμο που πρέπει από εδώ και κάτω […] οφείλουμε να αποφασίσουμε πώς θα πάμε στη μάχη ως συντεταγμένη δύναμη».

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «κανένας μας δεν έχει διεκδικήσει ή διεκδικεί εντολή απόκρυψης του προγράμματός μας ή να βάλει το κόμμα μας στο ψυγείο».

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, λέγοντας: «Ελπίζω να μην έχουν κάποιοι στο μυαλό τους ότι θα εμφανιστούν στην Κεντρική Επιτροπή, θα ψηφίσουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δυο μέρες θα αποχωρήσουν», χαρακτηρίζοντας μια τέτοια στάση «στα όρια του αποδεκτού».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συλλογική ηγεσία και «η συγκρότηση μιας εκλογικής επιτροπής είναι το ελάχιστο για να ξεκινήσει η προετοιμασία που κάνουν όλα τα άλλα κόμματα».

Μιλώντας, τέλος, για όσους σκέφτονται να μεταπηδήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι «έχει γίνει σαφές ότι ο μόνος τρόπος για να συναντηθεί κάποιος με τον Αλέξη Τσίπρα είναι να κάνει μία προσωπική διαπραγμάτευση. Όποιος επιμένει σε αυτή την πορεία μάλλον είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί για τον εαυτό του», προσθέτοντας ότι μια τέτοια επιλογή «είναι ασύμβατη με την εξυπηρέτηση των στόχων μιας συντεταγμένης δύναμης, πόσο μάλλον με την κατοχή αξιωμάτων στο όνομα αυτής της συντεταγμένης δύναμης».