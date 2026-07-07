Κίνα: Αξιωματούχος καταδικάστηκε σε θάνατο για δωροδοκία 284 εκατομμυρίων ευρώ

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Δικαστήριο στην ανατολική Κίνα καταδίκασε σε θάνατο έναν πρώην αξιωματούχο της πόλης για λήψη περισσότερων από 2,2 δισεκατομμυρίων γιουάν (325 εκατομμύρια δολάρια/284 εκατομμύρια ευρώ) σε δωροδοκίες σε διάστημα 30 ετών.

Ο Γιανγκ Γιουλίν, ο οποίος υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στην πόλη Ναντζίνγκ από το 1993 έως το 2023, καταδικάστηκε επίσης για υπεξαίρεση, κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος, με τα παράνομα αποκτηθέντα κέρδη του να συγκαταλέγονται στα υψηλότερα των τελευταίων ετών.

Ο 69χρονος εκμεταλλεύτηκε τους ρόλους του για να βοηθήσει άλλους να εξασφαλίσουν συμβόλαια μηχανικών έργων, μεταβιβάσεις γης και χρηματοδότηση, με αντάλλαγμα χρήματα και τιμαλφή, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γιανγκ ερευνήθηκε στο πλαίσιο της καταστολής της διαφθοράς από τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η οποία έχει επηρεάσει στρατιωτικούς και υψηλόβαθμους τραπεζίτες, μεταξύ άλλων τομέων.

Ο Γιανγκ, ο οποίος πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του εργαζόμενος στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη στη Ναντζίνγκ, είχε διαπράξει αδικήματα «εξαιρετικά σοβαρού χαρακτήρα» και «προκάλεσε εξαιρετικά βαριές ζημίες στα συμφέροντα του κράτους και του λαού», δήλωσε δικαστήριο στην πόλη Τσανγκζού τη Δευτέρα.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο πρόεδρος Σι έχει ξεκινήσει κύματα εκστρατειών κατά της διαφθοράς, οι οποίες, σύμφωνα με τους επικριτές, έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης ως εργαλείο για την εκκαθάριση πολιτικών αντιπάλων.

Ωστόσο, οι θανατικές ποινές για εγκλήματα γραφείου παραμένουν σπάνιες, αν και επιβάλλονται περιστασιακά, συνήθως εάν οι υποθέσεις αφορούν μεγάλα ποσά που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο γιουάν.

Για παράδειγμα, ο πρώην επικεφαλής οικονομικών Λάι Σιαομίντ εκτελέστηκε το 2021 για λήψη 1,8 δισεκατομμυρίων γιουάν σε δωροδοκίες σε διάστημα 10 ετών.

Ο Λι Τζιανπίνγκ, πρώην αξιωματούχος της Εσωτερικής Μογγολίας, εκτελέστηκε το 2024 για υπεξαίρεση και λήψη δωροδοκιών συνολικού ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων γιουάν.

Σε πολλές άλλες περιπτώσεις, τα δικαστήρια επέβαλαν ποινές φυλάκισης ή θανατικές ποινές με αναστολή, οι οποίες μετατρέπονται σε ισόβια κάθειρξη μετά από μια συγκεκριμένη διάρκεια.

Τα δικαστήρια έχουν επίσης μειώσει τις ποινές σε ορισμένες περιπτώσεις όπου τα καταδικασμένα άτομα κατήγγειλαν άλλους παραβάτες. Αλλά ενώ ο Γιανγκ παρείχε παρόμοια βοήθεια στις αρχές, τα αδικήματά του ήταν τόσο «σοβαρά» που η βοήθειά του «δεν ήταν επαρκής για να δικαιολογήσει μια πιο επιεική τιμωρία», δήλωσε το δικαστήριο της Τσανγκζού.

Ο Γιανγκ δήλωσε ένοχος και «εξέφρασε μεταμέλεια στην τελική του δήλωση», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: BBC