Νεκρός 61χρονος σε τροχαίο στην Άνδρο – Η μηχανή του προσέκρουσε σε κολώνα

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Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 61χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο που συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (6/7) στην Άνδρο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το τροχαίο συνέβη επί της επαρχιακής οδού Άνδρου – Γαυρίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 61χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης.

Αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου.