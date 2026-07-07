Νεκρός 61χρονος σε τροχαίο στην Άνδρο – Η μηχανή του προσέκρουσε σε κολώνα

Ένας 61χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του το βράδυ της Δευτέρας (6/7) σε τροχαίο δυστύχημα στην Άνδρο, όταν η μοτοσικλέτα του εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης. Το περιστατικό συνέβη στην επαρχιακή οδό Άνδρου – Γαυρίου και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 61χρονος οδηγός μοτοσικλέτας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, σε τροχαίο που συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στην Άνδρο.
  • Το δυστύχημα συνέβη επί της επαρχιακής οδού Άνδρου – Γαυρίου, όταν η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης.
  • Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 61χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο που συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (6/7) στην Άνδρο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το τροχαίο συνέβη επί της επαρχιακής οδού Άνδρου – Γαυρίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 61χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης.

Αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου.

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