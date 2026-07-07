Νεκρός 61χρονος σε τροχαίο στην Άνδρο – Η μηχανή του προσέκρουσε σε κολώνα

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 61χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο που συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (6/7) στην Άνδρο.
Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το τροχαίο συνέβη επί της επαρχιακής οδού Άνδρου – Γαυρίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 61χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης.
Αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου.