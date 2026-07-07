ΕΛΑΣ: Οργανωμένη επίθεση λάσπης από τη ΝΔ εναντίον του Αλέξη Τσίπρα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Για «οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλέξη Τσίπρα» κατηγορεί την ΝΔ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) με ανακοίνωσή της.

«Πρώτα κατήγγειλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέντιμο πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία», τονίζει η ΕΛΑΣ. και δηλώνει ότι «στον δρόμο της αθλιότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο κι αν προκληθούμε».

«Ευχόμαστε στον κ. Μητσοτάκη καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία», καταλήγει η ανακοίνωση.