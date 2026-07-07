Στη Μύκονο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Έφτασε με φουσκωτό στο Nammos όπου την υποδέχτηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόϊλ επισκέπτεται τη Μύκονο, φτάνοντας στο Nammos με φουσκωτό. Εκεί την υποδέχτηκε ο ομόλογός της, πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο Μπιλ Γουάιτ, ενώ αρκετοί λουόμενοι θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί της

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Πολιτική

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Μύκονος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επισκέπτεται τη Μύκονο, ένα νησί που της αρέσει πάρα πολύ.
  • Η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής έφτασε στo Nammos με φουσκωτό, όπου την υποδέχτηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο Μπιλ Γουάιτ.
  • Κατά την άφιξή της, της προσφέρθηκε σαμπάνια, ενώ αρκετοί λουόμενοι και μέλη του προσωπικού θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί της.

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Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόϊλ επισκέπτεται τη Μύκονο, ένα νησί που της αρέσει πάρα πολύ.

Σύμφωνα με στιγμιότυπα που δημοσίευσε το Mykonoslivetv, η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής έφτασε με φουσκωτό στo Nammos όπου την υποδέχτηκε ο ομόλογός της, πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο, Μπιλ Γουάιτ.

Η κ. Γκίλφοϊλ έφτασε έχοντας στο πλευρό της μέλη από την προσωπική της ασφάλεια. Με την αποβίβασή της, τής προσφέρθηκε ένα ποτήρι σαμπάνια ως καλωσόρισμα.

Μάλιστα, αρκετοί λουόμενοι και μέλη του προσωπικού θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί της, με την πρέσβη των ΗΠΑ να αποδέχεται.

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