Δίκη για τα Τέμπη: Ατύχημα για συνεργάτιδα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και ένταση με την πρόεδρο

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται στη Λάρισα, σημαδεμένη από εντάσεις μεταξύ της Προέδρου του δικαστηρίου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ένα ατύχημα συνεργάτιδας της Κωνσταντοπούλου οδήγησε σε προσωρινή διακοπή.

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Ζωή Κωνσταντοπούλου - δίκη- Τέμπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη στη Λάρισα, ενώ χθες, Δευτέρα έγινε ο διορισμός τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων.
  • Κατά τη διάρκεια της δίκης, υπήρξε αντιπαράθεση της Προέδρου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά από ένα μικρό ατύχημα συνεργάτιδάς της που διακομίστηκε με ΕΚΑΒ.
  • Στη συνέχεια προκλήθηκε ξανά ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της προέδρου, όταν εμφανίστηκε στο δικαστήριο η κα Κωνσταντίνα Λουδάκη.

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Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη στη Λάρισα, ενώ χθες, Δευτέρα έγινε ο διορισμός τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων.

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Κατά τη διάρκεια της δίκης, υπήρξε και μια αντιπαράθεση της Προέδρου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν ήταν στην αίθουσα όταν η πρόεδρος θέλησε να της δώσει τον λόγο. Νωρίτερα μια συνεργάτιδα της Κωνσταντοπούλου είχε ένα μικρό ατύχημα και διακομίστηκε με ΕΚΑΒ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε, σύμφωνα με το onlarissa.gr, αυτό το ανθρώπινο γεγονός να μην αποτελέσει αφορμή για σπέκουλα σε βάρος της και παραχώρησε τη σειρά της στην κα Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, προκειμένου να ενημερωθεί για το ιατρικό θέμα της συναδέλφου της, αν και αρχικά η πρόεδρος αντέδρασε.

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Τα πνεύματα ηρέμησαν και συνεχίστηκε η διαδικασία με την τοποθέτηση της Μαίρης Χατζηκωνσταντίνου.

Η δίκη αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη με τους συνηγόρους να τοποθετούνται επί της προτάσεως της εισαγγελέως για αιτήματα που έθεσε η πλευρά των δικηγόρων προς υποστήριξης κατηγορίας.

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Τέμπη- δίκη- Λάρισα

Νέα ένταση

Στη συνέχεια προκλήθηκε ξανά ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της προέδρου, όταν εμφανίστηκε στο δικαστήριο η κα Κωνσταντίνα Λουδάκη (η τέταρτη εκπρόσωπος συνήγορος του ελληνικού δημοσίου).

Πρόεδρος προς Λουδάκη: Δεν θα τοποθετηθείτε.

Κωνσταντοπούλου: Δεν παρίσταται το ελληνικό δημόσιο. Δεν υπάρχει νόμιμη εκπροσώπηση του ελληνικού δημοσίου.

Πρόεδρος: Δεν έδωσα την άδεια σε κανέναν.

Κωνσταντοπούλου: Μα μας είπε το όνομά της.

Αμέσως μετά υπήρξε μια μικρή διακοπή ενός τετάρτου και εν συνεχεία στην επανέναρξη της δίκης κατέθεσε στο δικαστήριο μηνύσεις που έχουν τεθεί στο αρχείο ο κ. Χρήστος Κωνσταντινίδης.

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