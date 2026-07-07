Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ο Δημήτρης Διαμαντίδης – «Νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου»

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Το προανήγγειλε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος και πλέον είναι… γεγονός. Ο εμβληματικός αρχηγός των «πρασίνων» όσο αγωνιζόταν, Δημήτρης Διαμαντίδης, επιστρέφει στην ομάδα με την οποία μεγαλούργησε, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο.

Έτσι, θα ξαναβρεθούν όλοι μαζί στο «τριφύλλι» ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Μάικ Μπατίστ και ο “3D”.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης κρέμασε τα παπούτσια του τον Ιούνιο του 2016 μετά από 13 σεζόν και 22 τίτλους εκ των οποίων τους 16 υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και επιστρέφει στους «πράσινους» δέκα χρόνια μετά.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Επέστρεψε “σπίτι” του ο Δημήτρης Διαμαντίδης

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο “σπίτι” του.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22 τίτλους, ενώ υπηρέτησε το “τριφύλλι” και από διοικητικό πόστο (2020-2022).

“Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου! Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα, γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη”, δήλωσε στο paobc.gr λίγο μετά την οριστικοποίηση της επιστροφής του, η οποία επισφραγίστηκε μετά από συνάντηση που είχε με τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο: “Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια”.

Όσο για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης απάντησε ότι: “Οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία, θα το βρούμε στην πορεία. Αυτό που μετράει, είναι να δουλέψουμε όλοι για την ομάδα που αγαπάμε και να πετύχουμε τους στόχους μας”.