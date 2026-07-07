Τραμπ: «Πολύ απογοητευμένος από το ΝΑΤΟ» – Νέες αιχμές κατά της Μελόνι

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε αιχμές κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, επανέλαβε ότι πιστεύει πως Ρωσία και Ουκρανία μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, άσκησε νέα κριτική στο ΝΑΤΟ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα για πιθανή μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και επανέφερε τη θέση του ότι η Γροιλανδία θα πρέπει να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο.

«Η Μελόνι δεν ήταν εκεί για εμάς»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι «καλό άνθρωπο», ωστόσο είπε ότι οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν επειδή η Ιταλία αρνήθηκε να συμμετάσχει περισσότερο στις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Απλώς δεν ήταν εκεί για εμάς και δεν ήμουν ευχαριστημένος γι’ αυτό. Μπορείτε να φανταστείτε, δεν ήμουν ευχαριστημένος γι’ αυτό», είπε.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε αναρτήσει φωτογραφία του με τη Μελόνι συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «χρειάζεται περιοριστικό μέτρο» (restraining order needed), παραπέμποντας στις προηγούμενες δηλώσεις του ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον «παρακαλούσε» να φωτογραφηθούν μαζί στη Σύνοδο της G7. Η Μελόνι είχε απαντήσει τότε: «Εγώ και η Ιταλία δεν παρακαλάμε ποτέ».

«Νομίζω ότι Ουκρανία και Ρωσία θέλουν συμφωνία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την εκτίμησή του ότι τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία επιθυμούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Νομίζω ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι είχε θετικές τηλεφωνικές συνομιλίες τις τελευταίες ημέρες τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Και οι δύο θέλουν να το διευθετήσουν τώρα περισσότερο από ποτέ. Όλη μου η ζωή είναι οι συμφωνίες και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν. Πιστεύω ότι θα το διευθετήσουμε, ελπίζω σύντομα», δήλωσε.

«Ήμουν πολύ απογοητευμένος από το ΝΑΤΟ»

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του μαζί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τραμπ άσκησε νέα κριτική στη Συμμαχία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως να μην είχε μεταβεί στην Άγκυρα αν η Σύνοδος δεν φιλοξενούνταν στην Τουρκία.

«Ήμουν πολύ απογοητευμένος από το ΝΑΤΟ και, ειλικρινά, αν δεν γινόταν στην Τουρκία, όπου ο φίλος μου είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, είναι πιθανό να μην είχα έρθει. Ένιωσα ότι έπρεπε να παρευρεθώ, γιατί ξέρω ότι έχει δώσει τα πάντα για αυτή τη οργάνωση», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τους συμμάχους ότι δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Δεν μας φέρθηκαν καλά επειδή κάναμε κάτι στο Ιράν. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός. Ούτε καν τη ζήτησα. Είπαν ότι δεν θα είναι εκεί και εμείς έχουμε επενδύσει τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ. Γιατί; Για να προστατεύουμε τις ευρωπαϊκές χώρες και άλλες, τον Καναδά και ούτω καθεξής, αλλά γενικά για να προστατεύουμε χώρες από αυτό που παλαιότερα ήταν η Σοβιετική Ένωση και τώρα είναι η Ρωσία. Και λέω ότι αυτό είναι εντάξει, αλλά θα περίμενε κανείς να είναι πολύ πρόθυμοι να κάνουν κάτι για να μας βοηθήσουν και πραγματικά δεν ήταν».

Για τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη: «Θα δούμε»

Ερωτηθείς αν σκοπεύει να ανακοινώσει περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.

«Θα δούμε», είπε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων ερωτημάτων για το μέλλον της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, ο Τραμπ έχει συζητήσει κατ’ ιδίαν το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων στην ήπειρο κατά περίπου ένα τρίτο, μετά την απογοήτευση που εξέφρασε επειδή οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ανοιχτός στην πώληση F-35 στην Τουρκία

Ο Τραμπ δήλωσε ότι στις συνομιλίες του με τον Ερντογάν θα συζητηθούν ζητήματα εμπορίου και άμυνας, ενώ εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο επανέναρξης των πωλήσεων μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε: «Είναι μια απόφαση που θα πάρουμε», προσθέτοντας ότι «έχουμε μια πολύ καλή σχέση».

Συνεχίζοντας, είπε: «Έχουμε καλύτερη σχέση με την Τουρκία και η Τουρκία έχει αποδειχθεί, από πολλές απόψεις, πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες που πιστεύαμε ότι θα ήταν πιστές. Είναι κάτι που θα εξετάσουμε».

Κλείνοντας, επανέλαβε: «Είναι σίγουρα κάτι που θα εξετάσουμε».

Trump on Greenland: “That’s what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn’t help Denmark. Denmark doesn’t spend money to really help Greenland, but it’s an important part for the United States. And it’s surrounded by China ships and Russian ships. Greenland should… pic.twitter.com/MdvZPdGrEn — Aaron Rupar (@atrupar) July 7, 2026

«Η Γροιλανδία πρέπει να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι θεωρεί πως η Γροιλανδία θα πρέπει να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο, αναγνωρίζοντας πάντως ότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τις σχέσεις του με το ΝΑΤΟ.

«Αυτό θα έβλαπτε τη σχέση μου με το ΝΑΤΟ», παραδέχθηκε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η Δανία δεν επενδύει αρκετά στη Γροιλανδία και ότι η στρατηγική σημασία του νησιού αυξάνεται λόγω της παρουσίας της Κίνας και της Ρωσίας στην Αρκτική.

«Η Γροιλανδία δεν βοηθά τη Δανία. Η Δανία δεν δαπανά πραγματικά χρήματα για να βοηθήσει τη Γροιλανδία, αλλά αποτελεί σημαντικό μέρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιβάλλεται από κινεζικά και ρωσικά πλοία και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», είπε.

Καταλήγοντας, τόνισε: «Η Γροιλανδία πρέπει να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι από τη Δανία».

Οι ΗΠΑ έχουν εξετάσει την αγορά της Γροιλανδίας τουλάχιστον δύο φορές, μεταξύ άλλων το 1867 και στη συνέχεια το 1946, όταν ο πρόεδρος Χάρι Σ. Τρούμαν πρότεινε να την αγοράσει έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Δανία απέρριψε την πρόταση, σύμφωνα με το NBC.