Γιώτα Πούλου: Αποχώρησε από τους Δημοκράτες – «Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι απέναντι στη νεοφιλελεύθερη δεξιά της ΝΔ»

Την αποχώρηση της από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο» γνωστοποίησε η ανεξάρτητη βουλευτής, Γιώτα Πούλου αναδημοσιεύνοντας την ανακοίνωση του κόμματος.

Η ανακοίνωση του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»:

«Συμπορευτήκαμε με τη Γιώτα Πούλου από την ίδρυση του Κόμματος μας, μέχρι και χθες που κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τη σημαία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. Ευχόμαστε να συνεχίσει σε όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί τον αγώνα μας για τον τόπο, τους πολίτες της Βοιωτίας και για μια ΖΩΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ» αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

Γιώτα Πούλου: «Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι απέναντι στη νεοφιλελεύθερη δεξιά της ΝΔ»

«Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τη δημοκρατική και προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη νεοφιλελεύθερη δεξιά της ΝΔ και για το μέτωπο δημοκρατικών δυνάμεων, κομμάτων και ανθρώπων, χωρίς το οποίο αυτή η εναλλακτική δεν μπορεί να υλοποιηθεί» αναφέρει η Γιώτα Πούλου στη δήλωση αποχώρησής της.

«Έμαθα πολλά μέσα από τη συμπόρευσή μας, ζήσαμε πολλά και δύσκολα σε λίγο χρόνο και είμαι σίγουρη ότι θα ανταμώνουμε ξανά στους κοινωνικούς αγώνες», προσθέτει.