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Ημαθία: Καρέ καρέ η άγρια συμπλοκή με έναν νεκρό και έναν τραυματία στην Κουλούρα – ΒΙΝΤΕΟ

Στην Κουλούρα Ημαθίας σημειώθηκε άγρια συμπλοκή, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου.

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Ημαθία, συμπλοκή, νεκρός, τραυματίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η στιγμή της άγριας συμπλοκής στην περιοχή Κουλούρα στην Ημαθία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου, έχει καταγραφεί σε βίντεο.
  • Όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονο διαπληκτισμό 47χρονου με δύο Ρομά, με αποτέλεσμα ο 47χρονος να τραυματίσει τον έναν και να μαχαιρώσει τον δεύτερο.
  • Ο 32χρονος διαπιστώθηκε νεκρός στο νοσοκομείο Βέροιας, ενώ ο 62χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο 47χρονος δράστης συνελήφθη, με την έρευνα των Αρχών να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η στιγμή της άγριας συμπλοκής στην περιοχή Κουλούρα στην Ημαθία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου, έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που παρουσίασε το MEGA, το επεισόδιο σημειώθηκε στη μέση του δρόμου πίσω από ένα αυτοκίνητο που έχει ακινητοποιηθεί.

Δείτε το βίντεο:

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονο διαπληκτισμό που είχε ένας 47χρονος με δύο Ρομά (62 και 32 ετών). Ο καβγάς κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα ο 47χρονος να τραυματίσει τον έναν και να μαχαιρώσει τον δεύτερο στον θώρακα. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ο 32χρονου. Ο 62χρονος νοσηλεύεται με έφερε τραύματα αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Ο 47χρονος δράστης συνελήφθη, ενώ η έρευνα των Αρχών είναι σε εξέλιξη.

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