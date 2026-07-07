Ημαθία: Καρέ καρέ η άγρια συμπλοκή με έναν νεκρό και έναν τραυματία στην Κουλούρα – ΒΙΝΤΕΟ

Η στιγμή της άγριας συμπλοκής στην περιοχή Κουλούρα στην Ημαθία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου, έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που παρουσίασε το MEGA, το επεισόδιο σημειώθηκε στη μέση του δρόμου πίσω από ένα αυτοκίνητο που έχει ακινητοποιηθεί.

Δείτε το βίντεο:

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονο διαπληκτισμό που είχε ένας 47χρονος με δύο Ρομά (62 και 32 ετών). Ο καβγάς κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα ο 47χρονος να τραυματίσει τον έναν και να μαχαιρώσει τον δεύτερο στον θώρακα. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ο 32χρονου. Ο 62χρονος νοσηλεύεται με έφερε τραύματα αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Ο 47χρονος δράστης συνελήφθη, ενώ η έρευνα των Αρχών είναι σε εξέλιξη.