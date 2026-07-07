Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Έπεσαν θύματα κλοπής – «Είναι αρκετά μεγάλης αξίας…»

Θύματα κλοπής έπεσαν, την Κυριακή 5 Ιουλίου, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο επιχειρηματίας και δύο φορές νικητής του Survivor, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram, στο οποίο περιέγραψε το τι συνέβη.

Ο Σάκης Κατσούλης στο βίντεο που ανήρτησε, σε story του, ανέφερε: «Πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο συνέβη χθες. Όπως ξέρετε ήταν μία πολύ ιδιαίτερη μέρα για εμάς, μιας και ο μπέμπης μας έγινε ενός μήνα. Πληροφορηθήκαμε λοιπόν χθες, μέσα στην ημέρα, ότι πέσαμε θύματα κλοπής. Λοιπόν, έχουμε μία αποθήκη στην οποία πηγαίνουμε τους αυτόματους πωλητές, και τους αλλάζουμε χρώμα, τους βάζουμε αυτοκόλλητα, τους ρυθμίζουμε, βάζουμε τις οθόνες, βάζουμε τα τάμπλετ… Τέλος πάντων κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, για να είναι έτοιμα τα μηχανήματα, να τοποθετηθούν στα νέα σημεία».

«Την Κυριακή λοιπόν, γύρω στις έξι και μισή το απόγευμα, πληροφορηθήκαμε ότι ένας κύριος, τον οποίο θα βάλω στο επόμενο story σε φωτογραφίες και βίντεο, μας έκλεψε ένα ολόκληρο μηχάνημα. Το οποίο είναι αρκετά μεγάλης αξίας, και πιο πολύ για την ομάδα μας, η οποία έχει δουλέψει πάνω σε αυτό, για να το ετοιμάσει, με σκοπό να τοποθετηθεί σε ένα νέο σημείο», συνέχισε.