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Σίσσυ Χρηστίδου: Χαλαρώνει σε αιώρα στην Πάτμο – Το βίντεο στο Instagram

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την Πάτμο για να περάσει ένα μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο την βλέπουμε να χαλαρώνει σε μία αιώρα. 

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Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Πάτμο επέλεξε για να περάσει ένα μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της, η Σίσσυ Χρηστίδου.
  • Την Τρίτη 7 Ιουλίου, η Σίσσυ Χρηστίδου προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από τις διακοπές της.
  • Στο βίντεο, η παρουσιάστρια χαλαρώνει σε αιώρα απολαμβάνοντας τον ήλιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Πάτμο επέλεξε για να περάσει ένα μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της, η Σίσσυ Χρηστίδου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, μοιράζεται διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές που ζει, με τους ακολούθους της στο Instagram.

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Την Τρίτη 7 Ιουλίου, η Σίσσυ Χρηστίδου προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία είναι βγαλμένη από παραμύθι.

Στο post της, η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο από τις διακοπές της. Σε αυτό, την βλέπουμε να βρίσκεται σε μία αιώρα, στην οποία χαλαρώνει απολαμβάνοντας τον ήλιο.

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Το τοπίο είναι ειδυλλιακό, ενώ στο πρόσωπο της αποτυπώνεται η γαλήνη που νιώθει. Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει επιλέξει να «ντύσει» το βίντεό της, με το τραγούδι «Τόσα καλοκαίρια». 

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