Σίσσυ Χρηστίδου: Χαλαρώνει σε αιώρα στην Πάτμο – Το βίντεο στο Instagram

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Την Πάτμο επέλεξε για να περάσει ένα μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της, η Σίσσυ Χρηστίδου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, μοιράζεται διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές που ζει, με τους ακολούθους της στο Instagram.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, η Σίσσυ Χρηστίδου προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία είναι βγαλμένη από παραμύθι.

Στο post της, η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο από τις διακοπές της. Σε αυτό, την βλέπουμε να βρίσκεται σε μία αιώρα, στην οποία χαλαρώνει απολαμβάνοντας τον ήλιο.

Το τοπίο είναι ειδυλλιακό, ενώ στο πρόσωπο της αποτυπώνεται η γαλήνη που νιώθει. Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει επιλέξει να «ντύσει» το βίντεό της, με το τραγούδι «Τόσα καλοκαίρια».