Ζελένσκι: «Η Ευρώπη πρέπει να χτίσει ισχυρή άμυνα απέναντι στους ρωσικούς πυραύλους»

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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 88 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις ουκρανικές περιφερειακές αρχές.

Η 7η Ιουλίου έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους στο Κίεβο, μετά τη μαζική ρωσική πυραυλική και μη επανδρωμένη επίθεση της Κυριακής, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους στην ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της.

Την ίδια ώρα, από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους να ενισχύσουν άμεσα την παραγωγή συστημάτων αντιβαλλιστικής άμυνας, χαρακτηρίζοντας τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους το σημαντικότερο στρατιωτικό πλεονέκτημα της Μόσχας, σύμφωνα με το CNN.

Ο Ζελένσκι ζητά ισχυρή αντιβαλλιστική ασπίδα για την Ευρώπη

Μιλώντας στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ισχυρή άμυνα απέναντι στις ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις.

«Το μόνο που απομένει να κάνουμε εδώ στην Ευρώπη είναι να οικοδομήσουμε μια ισχυρή άμυνα απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους της Ρωσίας. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση. Είναι το τελευταίο μεγάλο πλεονέκτημα της Ρωσίας», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνεχείς επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που έχουν πλήξει επανειλημμένα το Κίεβο και έχουν προκαλέσει δεκάδες θύματα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, ως ζήτημα που αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για ακόμη στενότερη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες, λέγοντας ότι η Ουκρανία έχει ήδη αποδείξει πως αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και ότι είναι φυσικό να αποτελέσει μέρος μιας κοινής ευρωπαϊκής κοινότητας ασφάλειας.

Η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε 108 από τα 123 drones

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 6ης προς 7η Ιουλίου η Ρωσία εξαπέλυσε 123 drones, μεταξύ των οποίων Shahed, Gerbera, Italmas και drones-δολώματα Parodiya.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε με ηλεκτρονικά μέσα τα 108, ενώ καταγράφηκαν 12 πλήγματα σε 10 διαφορετικές τοποθεσίες και πτώσεις συντριμμιών σε άλλες πέντε. Η Πολεμική Αεροπορία σημείωσε ότι η επίθεση συνεχιζόταν ακόμη μετά τις 08:30, καθώς ορισμένα ρωσικά drones παρέμεναν στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

⚡️russians strike Zaporizhzhia again — one person dead and 9 injured, — Regional Military Administration writes. Two air bombs destroyed private houses and damaged 35 apartments in a high-rise building. A fire broke out. Among the injured are a 14-year-old boy and an… pic.twitter.com/aZje5oIDbb — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) July 5, 2026

Πάνω από 1.100 επιθέσεις στη Ζαπορίζια

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 28 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Όπως ανέφερε, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μέσα σε μία ημέρα 1.163 επιθέσεις εναντίον 45 οικισμών, μεταξύ των οποίων 22 αεροπορικές επιδρομές, 782 επιθέσεις με drones (κυρίως FPV), 23 επιθέσεις με πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών και 336 πλήγματα πυροβολικού.

Οι ουκρανικές αρχές κατέγραψαν 248 αναφορές για ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, οχήματα και αγροτικά κτίρια.

Βόμβες σε εμπορικό κέντρο στη Χερσώνα

Στη Χερσώνα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 37 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κρίσιμες υποδομές και κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε οκτώ πολυκατοικίες και 83 ιδιωτικές κατοικίες, καθώς και σε διοικητικό κτίριο, τράπεζα, κατάστημα, πολιτιστικό κέντρο, εμπορικό κέντρο, αγωγό φυσικού αερίου, ασθενοφόρο και ιδιωτικά οχήματα.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η επίθεση με δύο κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες στο κέντρο της πόλης, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε εμπορικό κέντρο. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν 19 κάτοικοι από απελευθερωμένες κοινότητες της περιοχής.

#UkraineRussiaWar

🌐 Place: # KharkivRegion

🕰 Date: ~06.07.2026

📌 Coordinates:

00:09(48.85500,36.553180)

00:18(49.67469,36.135790)

00:40(49.67624,36.134850)

👩‍🚀 Squad:

📝 Description: Footage of Russian strikes on Ukrainian locomotives in the Kharkiv region. ✉️source:… pic.twitter.com/GdH5TAD8Vp — Military Summary (@MilitarySummary) July 7, 2026

Δεκάδες τραυματίες σε Ντονέτσκ, Σούμι και Χάρκοβο

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν ανακοίνωσε ότι 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις, διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός δεν περιλαμβάνει τις κατεχόμενες πόλεις της Μαριούπολης και της Βολνοβάχα.

Στη Σούμι, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ ένας ακόμη άνδρας υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί σε ρωσική επίθεση στις 3 Ιουλίου. Συνολικά καταγράφηκαν σχεδόν 60 βομβαρδισμοί σε 20 οικισμούς, με χρήση πυροβολικού, όλμων, FPV drones, UAV και κατευθυνόμενων αεροπορικών βομβών, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και πολιτικές υποδομές.

Στην περιφέρεια Χάρκοβο, τραυματίστηκαν ένας 19χρονος και ένας 48χρονος, ενώ δύο γυναίκες υπέστησαν οξεία αντίδραση στο στρες. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, πρατήρια καυσίμων, κατοικίες, διοικητικά κτίρια και γεωργικό εξοπλισμό. Το κέντρο διαμετακομιστικής εκκένωσης στη Λοζόβα υποδέχθηκε ακόμη 185 εκτοπισμένους μέσα σε μία ημέρα.

Συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στο μέτωπο

Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν επίσης ότι κατά το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 255 μάχες κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, με τις ρωσικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιθετικές επιχειρήσεις κυρίως στους άξονες της Νότιας Σλομποζάνσκ και του Κουπιάνσκ.